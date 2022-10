VAŽAN SASTANAK U BEOGRADU: Premijerka Brnabić i delegacija MMF razgovarali o ekonomskim prioritetima Srbije

BEOGRAD - Predsednica Vlade Srbija Ana Brnabić i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju je predvodio Jan Kes Martejn, razgovarali su danas u Beogradu o tekućim makroekonomskim kretanjima u Srbiji i svetu, o narednim prioritetima u raznim sektorima, i o budućem "stand by" aranžmanu Srbije s tom finansijskom institucijom.

Brnabić je istakla da je "najvažnije da Srbija zadrži teško stečenu fiskalnu stabilnost", i da nastavi reforme.

Zbog toga je, kako je istakla, važan budući "stand by" aranžman sa MMF-om, o kojem se pregovora tokom ; posete delegacije MMF.

00:37 Ana Brnabić - Sastanak sa misijom MMF

Na sastanku je bilo reči i o prioritetima u energetskom sektoru. Premijerka je naglasila da njena vlada ima tri prioriteta: diversifikaciju izvora snabdevanja, izgradnju novih kapaciteta i energetsku efikasnost.

Brnabić je rekla da će prioriteti nove vlade biti dalji privredni rast zasnovan na edukaciji, znanju, uslugama, da će biti nastavljene investicije u IT, biotehnologije i veštačku inteligenciju i da će se raditi na digitalizaciji sistema zdravstvene zaštite i energetskog sektora.

foto: Beta/Slobodan Miljević

Jan Kes Martejn je rekao ;da je Srbija pokazala otpornost svoje ekonomije u odnosu na nestabilnost u Evropi i svetu i da je važno na dalje praviti takozvane "bafere" da bi Srbija bila spremna na eventualne šokove.

Кako je naglasio, važno je održati strogu monetarnu i fiskalnu politiku, pre svega zbog inflacije. U tom smislu, fiskalna politika treba da prati strogu monetarnu politiku.

On je istakao i da MMF u tome želi da podrži Srbiju i da je zato značajan novi "stand by" aranžman. To će biti jak i važan program oko koga bi se obe strane saglasile, rekao je Martejn.

On je pohvalio što i dalje postoji visok nivo stranih direktnih investicija u Srbiju, a Brnabić dodala da se nastavlja i sa visokim javnim ulaganjima u kapitalne projekte, da su važni i inovativni načini da se poveća produktivnost ekonomije, kao što su dualno obrazovanje i same inovacije.

Dodala je da investitori ne odustaju od ulaganja u Srbiju i da će, u tom smislu, kako je istakla, "biti još dobrih vesti".

Na sastanku u Vladi Srbije bili su i potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i nova ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

Kurir.rs/Beta