"DVE DEVOJČICE SAM USVOJILA I ODGAJILA OD MALENA" Nova ministarka Dubravka Negre ima četvoro dece, ispričala i ko su joj roditelji

Dubravka Đedović Negre nova je ministarka rudarstva i energetike, umesto Zorane Mihajlović. Pored bogate poslovne biografije, domaći mediji navode da ministarka ima ukupno četvoro dece, od kojih je dvoje usvojila, o čemu je ona i pričala u jednom intervjuu.

Ministarka Đedović Negre je tada istakla da postoje mnogi izazovi kada ste roditelj, ali i da je to uloga koja joj pričinjava najveće zadovoljstvo.

- Ima li šta lepše i izazovnije od dece?! Imam veliku, raznoliku porodicu, sa mnogo dece. Dve devojčice sam usvojila i odgajila od malena. One su sada mlade, velike devojke i drago mi je da sam im i dalje uzor i oslonac u životu i tako će zauvek biti. Dvoje najmlađih, koje sam rodila u braku, imaju 10 i 14 godina. Odgajati četvoro dece je uloga puna izazova, ali i beskrajnih zadovoljstava, koja proističu iz posvećenosti i predanosti tom zadatku - izjavila je ministarka Dubravka Negre i istakla da porodicu poštuje kao najvažniju instituciju.

- Odrasla sam, pre svega, u porodici u kojoj je rad oduvek bio, gotovo, jedina dogma. Roditelji su mi inženjeri, koji su u Beograd došli iz Zapadne Srbije da uspeju. I jesu. Otac je bio jedan od prvih koji je u staroj Jugoslaviji radio na istraživanju nafte sa partnerima iz Amerike, i jedan od prvih koji je u socijalizmu započeo preduzetnički biznis, koji se razvio kao jako uspešan, do njegove prerane smrti. Majka, iako je imala svoju karijeru u uspešnoj slovenačkoj firmi, maksimalno je bila požrtvovana za porodicu. Porasla sam sa tradicionalnim vaspitanjem koje me je naučilo pravim vrednostima, ali sa roditeljima koji su imali liberalni pogled na svet i koji su me uvek maksimalno podržavali - rekla je ministarka, prenosi "Stori".

