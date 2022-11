VLADICA NEŠIĆ IZ DONJE KRAJINCE IMA DESET HEKTARA PARADAJZA I PAPRIKE U PLASTENICIMA:Proizvodnja povrća je budućnost moje porodice

„Otkad znam za sebe bavim se povrtarstvom. Iako je ovo lep posao uvek je bilo problema, a najveći od njih je plasman. Zbog toga nisam mogao dobro da planiram šta i koliko da proizvodim. Srećom, poslednjih četiri-pet godina to se menja zahvaljujući tome što imam zagarantovan otkup. Sada u ovom poslu mogu da vidim još svetliju perspektivu za moje sinove koji su se i školovali da se bave poljoprivredom“.

Ovako počinje svoju priču Vladica Nešić, proizvođač paradajza i paprike iz sela Donje Krajince kod Leskovca.

„Na osam hektara uzgajamo paradajz, na dva papriku i to u štićenom prostoru. Ručno moramo sve da radimo i to je najveći izazov koji imamo. Naše proizvode šaljemo u Maxi prodavnice i to je saradnja koju bih opisao kao vrlo uspešnu i verujem da je na obostrano zadovoljstvo“, kaže Vladica i dodaje da je povrće, a posebno paradajz vrlo osetljiva roba i da ako ga ne prodate brzo možete sve da izgubite.

Prema rečima ovog uspešnog poljoprivrednika, nekada je obrađivao oko pet hektara zemlje. Poljoprivredna proizvodnja mu tada nije bio posao broj jedan, ali je saradnja sa trgovinskim lancem to promenila.

Iz kompanije Delez objašnjavaju da je cilj povezivanja sa malim poljoprivrednicima da se kupcima tokom cele godine obezbedi širok asortiman voća i povrća koje dolazi sa domaćih gazdinstava, a da se istovremeno osnaže mali domaći proizvodjači. To se realizuje kroz različite vidove podrške i pristup inovativnim konceptima i tehnologijama. Proizvođači se usmeravaju da proizvode ono šta je tržištu potrebno, a sa druge strane trgovinski lanci znaju da tokom cele godine mogu da računaju na domaće proizvode.

Delez, inače, kroz ovakve projekte daje smernice i podršku za usvajanje i primenu standarda kvaliteta i bezbednosti iz oblasti proizvodnje poput GLOBAL GAP-a, što je neophodno da bi proizvođači mogli da izvoze robu u inostranstvo. Tako mnogi od njih postaju konkurentni i van granica naše zemlje.

Skladištenje

Prema rečima Vladice Nešića, za posao im mnogo znači to što imaju hladnjaču:

„Paradajz može da se drži u hladnom režimu svega nekoliko dana, ali to nam je sasvim dovoljno da osiguramo kvalitet proizvoda“.

