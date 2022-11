NEREALNO, METAR DRVA U NEKIM DELOVIMA BEOGRADA SAMO 3.000 DINARA! Ljudi dele oglase, cena PALA i za 4 puta

Kako je novembar meseca, a ljudi su ogrev kupovali tokom leta, potražnja se primirila, a sa njima i cena.

Kako je Kurir pisao početkom oktobra, potražnja za ogrevnim drvetom tada je porasla, a za kubik je, u zavisnosti od grada do grada, trebalo dati od 8.000 dinara do sto evra.

A sada su te cene prestale da divljaju. Tako se metar drva može naći i za 3.000 dinara.

Naime, u na primer Opovu i Barandi jedan čovek prodaje metar drva upravo za toj ceni. Doduše, u pitanju je topola koja brže gori. Ali cena je svakako prednost za one koji nemaju više novca...

Prodavac je u oglasu koji je napravio na Fejsbuku napisao:

- Topola na prodaju. Panjeve sečem po želji kupca. Grane su debljine od 10cm pa do 30cm - naglasio je on. Slikao je velike količine drva koja ima, i to na kamionu.

Drva, topola foto: Printcsreen

Podsetimo, Kurir je početkom ovog meseca pisao o jednom od prvih padova cena ogrevnog drveta. Tada su ljudi na društvenim mrežama oglašavali cene od 4.000 do 7.500 dinara za metar.

Konkretno je topola koštala 4.000, a bukva ili bagrem 7.500 dinara za metar.

Inače, oktobarska računica Agencije za energetiku Srbije (AERS) o troškovima energije za grejanje pokazala je da će grejanje korišćenjem drva u područjima Srbije u kojima se ono može nabaviti po nižim cenama (na primer 7.650 dinara po kubiku) i ukoliko domaćinstva imaju novije peći čija je efikasnost veća, npr. 65% će koštati 63.000 dinara, dok će značajno veće troškove, preko 104.000 dinara, imati domaćinstva koja koriste skuplje ogrevno drvo (sa cenom 10.700 dinara po kubiku) i imaju peći niže efikasnosti.

