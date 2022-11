PONIŽENJE! NEKADA SU DECA USTAJALA DA IH POZDRAVE, A DANAS!? Učenici sve surovije zlostavljaju nastavnike, a teško ih je kazniti!

Nekada su prosvetni radnici bili uzor, bili su cenjeni u društvu, uvažavani, deca su ustajala da im ukažu poštovanje kada ulaze u učionicu, pozdravljala ih kad ih sretnu na ulici... Danas su poniženi i od učenika trpe surovo zlostavljanje, fizičko i psihičko nasilje!

U Tehničkoj školi u Trsteniku bahati srednjoškolci su snimili kako izvlače stolicu profesorki. Smejali su se kada ona pada, pa snimak su počeli da dele po mrežama hvaleći se svojim, moramo reći, idiotizmom! Kako drugačije okarakterisati takvo i slična ponašanja kojih smo svedoci. A da ne govorimo o onim iživljavanjima koja se zataškavaju unutar ustanove, a koja ni sami prosvetni radnici ne prijave odveć osramoćeni što se tako nešto uopšte i desilo, a ne još da se o tome priča u javnosti.

Profesorka foto: Privatna arhiva

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže za Kurir da deca za nasilje nemaju nikakve sankcije, "jer smo ih mi odrasli naučili da imaju prava bez obaveza".

Profesorka kojoj je izmaknuta stolica Morala sam da potražim i pomoć psihijatra Profesorka Tehničke škole iz Trstenika koja je doživela poniženje kaže za Kurir da kao profesor radi već 21 godinu i da nikada do sada nije doživela ništa slično: - Loše se osećam. Postupak je pokrenut, ja sam na bolovanju. Šokirana sam, ima dana kad mi je baš teško. Ni u snu nisam mogla da zamislim da ću da doživim tako nešto. Pokušavam da se izdignem iznad svega, morala sam da potražim i pomoć psihijatra zbog stresa kroz koji prolazim.

- Profesori i nastavnici trpe poniženja. Nastavnike, profesore i vaspitače možemo zaštititi tako što ćemo im dati status službenog lica. Dakle, da se napad na njih tretira kao napad na državu. Položaj prosvetnog radnika se urušava dugi niz godina i zato smo tu gde jesmo. Više niko od mladih neće da studira da bi bio profesor. Pojedini direktori, da bi zaštitili sebe, osim što prikrivaju nasilje nad decom, prikrivaju i nasilje nad nastavnicima, a to nikome dobro neće doneti! - istakla je Jankovićeva.

Jasna Janković foto: Nebojsa Mandic

Poslednjih dana smo pisali i o aferi iz Kragujevca, kada su učenici navukli lažnim profilom svog razrednog da se slika u gaćama i posle ga ismevali, zbog čega ih je prijavio policiji. Iako skandal danima potresa školu, i uprkos tome što je Kurir tri dana pokušavao da se čuje sa direktorom da bi rekao neku reč o tome, ali i o svom kolegi koji je u tom slučaju ispao naivna žrtva, taj direktor je naredio zaposlenima da nam spuštaju slušalicu! Zbog čega? Bilo bi lepo da kaže javnosti. Možda nekog baš on štiti?!

S druge strane, direktor Tehničke škole iz Trstenika Milan Glidžić rekao je za Kurir da su preduzeli sve mere - pokrenut je vaspitno-disciplinski postupak, obavešteni su roditelji, sazvan je roditeljski sastanak, obaveštena je školska uprava, javno tužilaštvo, centar za socijalni rad.

Aleksandar Markov Zakon dobar, al' se ne primenjuje Aleksandar Markov iz Foruma beogradskih gimnazija kaže za Kurir da Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja daje priliku nastavniku i ustanovi da se zaštiti, ali da je on "često mrtvo slovo na papiru." - Recimo, da ovo nije snimljeno, nastavnik bi to evidentirao u dnevniku. Nakon toga škola pokreće vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika. Postupak se vodi po upravnom postupku, te učenik ima pravo da angažuje i advokata. Nakon što se okonča postupak, ukoliko se utvrdi odgovornost učenika, on prelazi u nadležnost odeljenjskog veća. Može dobiti ukor direktora, što je ekvivalentno dvojci iz vladanja, može biti predložena mera ukora nastavničkog veća, a ako se usvoji, to je ekvivalentno jedinici iz vladanja. A može biti izrečena i mera isključenja iz škole kada je reč o srednjoj školi - dodaje Markov: - Mi smo pre tri godine predlagali da se u zakon ubaci jedna mera, odnosno da se učenik ne može ispisati iz škole dok traje vaspitno-disciplinski postupak, zato što se često deca ispisuju iz škole pre okončanja tog postupka i prolaze nekažnjeno. Ali to nije ubačeno.

- To se desilo 9. novembra za vreme šestog časa, oko 18.10. Slučajno sam saznao za to kada sam otišao privatno u Hitnu pomoć i tamo sreo profesorku i njenog sina. Ispričala mi je šta se dogodilo, a njen sin mi je pokazao snimak. Bio sam šokiran! Ovde radim 26 godina i nikada nisam doživeo ovako nešto - priča nam:

- Potreslo me je sve. Ovo je teža povreda obaveza učenika - treći nivo nasilja. Žao mi je što je profesorka doživela to, ona važi za mirnog i uzornog prosvetnog radnika. Do sledeće srede trebalo bi da bude okončan postupak i tada će se saznati koje će kazne snositi učenici. Nastavnica je pretrpela veliki šok.

Ministar prosvete foto: Zorana Jevtić

Ministar prosvete Branko Ružić istakao je da postoje jasne instrukcije i pravilnici postupanja, kao i jasna moguća podrška svakom licu u školi.

- U narednom periodu proverićemo svaki od tih mehanizama do detalja kako bismo se uverili da je ta podrška adekvatna, promptna i dovoljno efektna.

Činjenice Napadi na nastavni kadar u poslednje tri godine - U Trsteniku učenici su snimili kako profesorki izvlače stolicu i kako ona pada - U Kragujevcu pre desetak dana učenici među sobom razmenjivali profesorovu sliku u gaćama, potom ga vređali u zajedničkoj Vajber grupi - U Beogradu pre mesec dana učiteljica dala otkaz jer đak skoro dve godine maltretira i decu i učitelje - U Smederevskoj Palanci prošle godine učenica osnovne škole napala i posekla nožem nastavnicu matematike - U Boru 2020. profesor fizičkog zadobio lakše povrede pošto ga je napao učenik na stepeništu škole - U Sremskoj Mitrovici 2019. u toku nastave učenik 8. razreda fizički je napao i povredio direktora škole - U Užicu iste 2019. učitelja je pretukao bivši učenik, koji je pretio i dvema profesorkama jedne srednje škole - U Beogradu je 2019. nastavnicu koja je pokušala da rastavi dvojicu učenika jedan od njih udario pesnicom u glavu

Kurir.rs/ Mina Branković

foto: Kurir

