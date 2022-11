10 NAJBIZARNIJIH MASOVNIH HISTERIJA: Morska voda postala slatka, zarazni smeh, misterija smrti 400 ljudi, a ova je NESTVARNA!

Ljudi su skloni masovnim histerijama, toga smo se nagledali pre svega na koncertima velikih zvezda. Dovoljno je pomenuti samo Elvisa i Bitlse. Nećemo polituku u ovome, mada i tamo ima brojnih primera.

Ali ne svodi se sve samo na šoubiz, mada može se ponešto i podvesti pod nameru da dobije taj epitet, da je smišljeno da navuče mase, a ponešto je i dalje obavijenom plaštom misterije.

10. SLATKA MORSKA VODA

Godine 2006. u indijskom velegradu Mumbaiju stanovnici su tvrdili da je morska voda u kanalu Mahim, koji je inače jedan od najzagađenijih u toj zemlji i u koji se svakodnevno slivaju tone fekalija i industrijskog otpada, iznenada postala slatka. Satima su dojavljivali da se morska voda u kanalu pretvorila u slatku pohitavši da se okupaju u njoj.

Danima nakon toga lokalne vlasti su strahovale od mogućnosti izbijanja epidemije crevnih bolesti koje se prenose prljavom vodom. Uprkos apelu zdravstvenih ustanova da ne piju vodu, veliki broj građana je pohitalo da se okupa i da napuni flaše iz kojih su posle pili. Histerija je trajala do narednog dana kada su zaključili da je morska voda opet postala slana.

9. ZARAZNI SMEH U TANGANJIKI

"Epidemija smeha" izbila je u januaru 1962. godine u selu na zapadnoj obali jezera Viktoria u tadašnjoj Tanganjiki, a današnjoj Tanzaniji. Smatra se da je sve počelo nekom šalom ispričanom u učionici koja je tri učenice naterala na smeh. One nisu mogle da prestanu da se smeju, a smeh se zarazno preneo na ostale učenike, čitavu školu, potom na roditelje, da bi na kraju zahvatio čitvao selo i proširio se na nekoliko susednih.

Epidemija smeha u Tanganjiki foto: Printscreen

Zbog epidemije smeha bilo je zatvreno čak 14 škola na tom području, a nekoliko hiljada ljudi bilo je zahvaćeno ovom bizarnom pojavom koja je ponegde trajala i mesecima pre nego što je iščeznula. Nekontrolisani smeh kod mnogih je izazvao bolove, nesvesticu, probleme s disanjem, osipe i napade plača.

8. HINDU KIPOVI SU POPILI MLEKO

Ovaj slučaj započeo je u prakskozorje 21. septembra 1995. godine kada je neki hinduistički vernik u jednom hramu u Nju Delhiju prineo ustima kipa boga Ganeša (koji ima slonovsku glavu) kašiku mleka. U tom trenutku mleko je nestalo, a započelo je čudo koje će se pretvoriti u masovnu histeriju. Vest o neverovatnom događaju munjevito se proširila i već istoga dana kipovi bogova širom Indije su, prema izveštajima, pili mleko.

Histerija je trajala nekoliko dana tokom kojih su čak i sumnjičavi dolazili u hramove prinoseći pred usta kipova kašike s mlekom koje bi, prema kazivanjima, odmah nestalo.

7. UGRIZ NEPOZNATE BUBE

U pogonu jedne fabrike tekstila u SAD 1962. godine izbila je tajanstvena bolest čiji su simptomi bili ukočenost, mučnina, vrtoglavica i povraćanje. Odmah se proširila glasina da je reč o bubi koja ujeda radnice i izaziva brzošireće simptome. Uskoro su čak 62 radnice obolele od tajanstvene bolesti, a neke su završile i u bolnici.

Vest su preneli i mediji, a na kraju je ured za javno zdravstvo sproveo istragu zaključivši da je u pitanju masovna histerija. Iako su stručnjaci uvereni da je neke radnice zaista ugrizao određeni insekt, pravi uzrok širenju simptoma bila je, kažu, klaustrofobija koja se manifestovala na taj način.

6. OPASNA TV SAPUNICA

Jedna televizijska sapunica bila je vrlo popularna sredinom prošle decenije među portugalskim mladima, a prikazivala je svakodnevne probleme tinejdžera. Međutim, u maju 2006. godine pojavio se virus nazvan "Morangos com Açúcar", kako je glasio i naziv serije. Oko 300 učenika u 14 škola širom Portugala počeli su pokazivati iste simptome poput onih od kojih su u prethodno emitovanoj epizodi popularne serije oboleli likovi.

Opasna TV sapunica foto: Printscreen

Simptomi su uključivali osip, otežano disanje i vrtoglavicu a epidemija je poprimila tolike razmere da su neke škole morale biti zatvorene. Roditelji su tvrdili da je uzrok ovoj bolesti bio prevelik uticaj spomenute serije na decu i mlade budući da su u to vreme mediji bili prepuni vesti o junacima i glumcima iz nje.

5. TOKSIČNA DAMA

Gloria Ramirez bila je žena iz Kalifornije koju su lokalni mediji prozvali "toksičnom damom" nakon što se razbolilo nekoliko bolničara koji su bili u dodiru s njenim telom i krvlju. Dovezena je u bolnicu 1994. s uznapredovalim rakom grlića maternice.

Dok su obavljali tretman nad njom, nekoliko doktora i bolničara počelo je osećati slabost, a na kraju su svi popadali u nesvest. Posle su tvrdili da je iz njenog tela izbijao čudan miris, svojevrsna kombinacija belog luka i voća, dok su u njenoj krvi uočili nešto što nalikuje papiru. Još je čudnije je što se većina ženskog medicinskog osoblja, koja je bila u dodiru s pacijentkinjom, ubrzo razbolila iako su im nalazi krvi bili uredni.

4. RADIO-DRAMA IZAZVALA PRAVU DRAMU

Slučaj koji je u ovom izboru vjerovatno najpoznatiji jeste onaj kada je 30. oktobra 1938. godine na CBS-ovoj radio mreži u SAD emitovana radio-drama "Rat svetova", čiji je autor i narator radio-drame bio je slavni glumac i režiser Orson Vels.

Orson Vels je izvao opštu pometnju foto: Printscreen

Bilo je to uoči pocetka Drugog svetskog rata, pa su neki slušaoci, čuvši tek deo radio-drame o invaziji vanzemaljaca, pomislili da se emituju prave vesti. Usledila je panika. Mnogi su prestrašeno istrčali iz domova, a neki su čak tvrdili da su osetili u vazduhu otrovni plin i videli bljeskove u noći.

Zbog nastalih gužvi i haosa morala je intervenisati i policija, tako da su prizori u stvarnosti postali gotovo identični onima u radio-drami. Panika se iz Njujorka i Nju Džerzija proširila i na ostatak SAD.

Orson Vels je itekako poznat srpskoj javnosti, voleli smo ga, između ostalog, i jer je glumio u filmu "Bitka na Neretvi".

3. "ČOVEK-MAJMUN" IZ DELHIJA

U maju 2001. godine Nju Delhijem počele su da kruže glasine o biću nalik majmunu koje noću napada ljude. Iako su izjave očevidaca često bile nedosledne i protivrečne, većina je govorila o stvorenju visokom oko 120 centimetara, prekrivenom gustom crnom dlakom, s metalnom kacigom na glavi i metalnim kandžama, sjajnim crvenim očima i tri dugmeta na grudima.

Teorije o "čoveku-majmunu" bile su u rasponu od toga da je reč o otelotvorenju nekog hinduističkog boga, preko one da se radi o "indijskom Bigfootu" pa sve do price o kiborgu koji ispod krzna na grudima ima ugrađenu matičnu ploču. Mnogi ljudi prijavili su napade ovog stvorenja tvrdivši da ih je izgrebalo kandžama, a dve (po nekim izveštajima i tri) osobe smrtno su stradale dok su bežeći pale s vrha zgrade, odnosno niz stepenice.

Više od 15 ljudi zatražilo je medicinsku pomoć zbog modrica, ugriza i ogrebotina koje im je navodno zadalo to stvorenje.

2. STRAH ZBOG PENISA KOJI NESTAJE

Takozvana "penis panika" oblik je masovne histerije u kojoj muškarci naglo poveruju da se njihove genitalije smanjuju ili posve nestaju. Ova vrsta panike u više navrata se pojavljivala širom sveta, ponajviše u Africi i Aziji. U mnogim slučajevima ljudi su bili uvereni da ta fizička promena biva fatalna.

Ni lupom ga nisu mogli pronaći foto: Profimedia

Ta je pojava bila češća nego što se mislilo, a zabeleženo je da su muškarci posezali za raznim napravama poput igala, udica ili pertli za cipele kako bi se sprečili "nestanak" svojih polnih organa.

Histerija je najsnažnije pogodila Singapur 1967. godine, gde je bilo zabeleženo nekoliko hiljada prijavljenih slučajeva. Vlada i medicinski zvaničnici bili su prisiljeni da ljudima objašnjavaju da je anatomski nemoguće da se penis smanji ili "uvuče" u telo.

1. PLESOM SU OTIŠLI U SMRT

Možda i najbizarnija masovna histerija dogodila se u julu 1518. godine u Francuskoj, a događaj je poznat pod nazivom "Plesna kuga" ili "Epidemija plesa". Reč je o plesnom ludilu koje je izbilo u Strazburu gde je mnoštvo ljudi izašlo na ulice i danima plesalo bez odmora.

Plesom su otišli u smrt foto: Printscreen

Za mesec dana broj plesača na ulicama popeo se do četiri stotine. Većina ih je na kraju umrla ili od srčanog ili od moždanog udara zvog iscrpljenosti. Taj je događaj zabeležen je i u istorijskim dokumentima, ali do danas nije razjašnjeno zašto su ti ljudi "otplesali u smrt" i jesu li to učinili svojevoljno ili ih je neko naterao na to.

Kurir.rs/Pozitivno.ba