SLUČAJ NASILJA NAD NASTAVNICOM IZ TRSTENIKA: Nasilni učenici još nisu kažnjeni, idu u školu kao da se ništa nije desilo

I dok profesorka iz Tehničke škole u Trsteniku, kojoj su đaci izmakli stolicu i smejali se kad je pala, nema snage još uvek da počne da radi, dvojica nasilnika dolaze u školu kao da se ništa nije desilo!

Profesorka koja je doživela da joj jedan učenik izmakne stolicu i da padne, dok drugi sve to snima, a potom treći snimak plasira na društvene mreže, još uvek se ne oseća dobro.

- Nisam spremna da se vratim na posao. Dvojica učenika koja su učestvovala u ovome dolaze redovno na nastavu, a treći se ne pojavljuje. Bojim se da ću nakon svega ovoga na kraju ja ispasti kriva, a ne oni. Nije sramota što oni dolaze u školu, oni to treba da rade i da se obrazuju, da su bili pametni i pre ovoga da su bili redovni i vredni, ovo se ne bi ni desilo - priča za Kurir profesorka iz Trstenika koja je nedavno doživela napad od strane učenika.

Ona napominje da će škola uraditi sve što je u njenoj moći, ali da je povređuju komentari nekih psihologa i pojedinaca koji govore da decu ne treba kažnjavati i da im treba pružiti novu šansu.

Direktor škole u kojoj se odigrao ovaj nezapamćeni skandal rekao je da se škola još uvek bavi ovim slučajem, kao i da od disciplinske komisije zavisi kad će kazne biti donete, te da se to očekuje u narednom periodu.

- Juče se pojavio i treći učenik s roditeljem da da pisanu izjavu. Vaspitno-disciplinski postupak je u toku, juče je zasedao i tim škole za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Pored toga juče je zasedalo i nastavničko veće, ali za podršku koleginici, gde sam ih informisao o svemu što se dešavalo - naveo je on za Kurir.

Sindikati prosvete s Ružićem

Protest u znak podrške kolegama

Reprezentativni sindikati juče su imali sastanak s ministrom prosvete Brankom Ružićem, na kom mu je Unija sindikata prosvetnih radnika najavila da će 1. decembra obustaviti rad i izaći na ulice kako bi pružili podršku kolegama koje trpe nasilje od strane učenika:

- Pričali smo s ministrom o povećanju zarada i broju učenika u odeljenjima, kao i o nasilju u školama. Nismo utvrdili poluge, niti smo se složili o statusu službenog lica za zaposlene u obrazovanju. Ružić je rekao da ta to mora da se stvori konsenzus u Vladi i da je to komplikovano, mi smo tražili da on bude naš predstavnik u Vladi i kaže šta mi o tome mislimo, jer mi ne sedimo u Vladi. Nije se izjašnjavao, ne znamo da li će im to predočiti ili ne. Što se tiče obustave rada zbog nasilja u školama, nismo dobili odgovore od drugih reprezentativnih sindikata da li će nam se pridružiti, ali imamo najave da će se školski sindikati uključiti - rekla je za Kurir Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika.