IVICA DAČIĆ: Nadamo se da će međunarodna zajednica naći načina da zapreti Kurtiju, bez toga nema rešenja

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas u Beogradu da je u dijalogu o Kosovu problem na strani Prištine te da ona nikada neće biti deo rešenja bez međunarodnog pritiska.

"Mi smo deo rešenja, a oni deo problema. Priština nikada neće biti deo rešenja bez međunarodnog pritiska", rekao je Dačić novinarima u Beogradu.

Dodao je da Priština misli da međunarodna zajednica neće ništa preduzeti, te da je jučerašnji stav EU da je Beograd bio jedina konstruktivna strana u pregovorima "nažalost po prvi put jedna pozitivna činjenica".

"Nadamo se da će međunarodna zajednica moći da nađe načine da zaprete (premijeru tzv. Kosova Aljbinu) Kurtiju da bude u funkciji mira i stabilnosti u regionu i da će se ipak postići neko rešenje, ali adresa za to je Priština, Srbija će se odazvati svakom sledećem pozivu, dotle EU i SAD treba da reše to pitanje sa Kurtijem", rekao je on.

Kao uzrok svih problema na KiM naveo je nesprovođenje Briselskog sporazuma i povlačenje jednostranih poteza od strane Prištine.

Izrazio je nadu da je odlaganje za 48 sati ;primene mere kažnjavanja vozača koji nisu promenili registarske tablice sa srpskim oznakama, ;rok koji je prihvaćen da bi se došlo do nekih rešenja.

Srbija je, ocenjuje, juče u Briselu pokazala svima da je ozbiljan i predvidiv partner te da postoji želja da se svi problemi rešavaju mirnim putem iako se srpskoj strani mnogi predloži ne dopadaju.

"Nećemo povlačiti nikakve jednostrane poteze koji bi mogli da ugroze situaciju na KiM. Svima smo jasno pokazali da je uzrok svih problema na KiM nesprovođenje Briselskog sporazuma", rekao je i ocenio da je na "delu pokušaj nametanja suvereniteta države Kosovo na severu KiM gde to do sada nije bilo moguće niti će biti jer srpski narod to ne želi".

Ocenio je i da je Srbija faktor stabilnosti u regionu.

(Kurir.rs/Beta)