OD SADA POREZ I NA PARKING MESTA Poreski savetnik: To će rasteretiti poresku upravu i doneti prihod opštinama EVO KOLIKO SE PLAĆA

Poreski zakoni i ove godine idu na doradu, pa izmene i dopune čekaju i Zakon o porezu na imovinu. Među novinama je da će na spisku stavki koje se terete nametom na prenos apsolutnih prava ubuduće biti i parking-mesto u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu. Preciznije - sticanje prava na njegovo korišćenje. Utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava polako prelazi u nadležnost lokalnih samouprava. Lokalu sredstva i pripadaju, ali sve trenutno "servisira" Poreska uprava. O ovoj temi govorio je u emisiji Puls Srbije Milan Trbojević, poreski savetnik.

Tendencija je da se obuhvate porezom neke stvari koje njime do sada nisu bile obuhvaćene. To nije slučaj samo kod nas, već i u Austriji, na primer. Jednostavno se oporezuju nove stvari - rekao je Trbojević i objasnio kako bi to izgledalo na praktičnom primeru.

- Kada, recimo, kupujete stan, vi platite i porez na prenos. Sada će to biti slučaj i sa parking mestom. Ako parking mesto recimo vredi 10.000 evra, vi ćete platiti jednokratni porez na prenos u iznosu od 2,5 posto te vrednosti - objašnjava Trbojević.

On je istakao da se svaki put pred kraj godine donose novi i menjaju stari zakoni, među kojima se veliki broji njih odnosi na porez na imovinu:

- Postoji još zakona, od kojih se mnogi odnose na porez na imovinu. Sada će poslodavac umesto 25, plaćati 24 posto, na primer. Dosta se tih zakona menja, ali promene nisu toliko velike u odnosu na prethodne godine.

Trbojević naglašava da će sredstva poreza na prenos ići opštinama, kao i da će to rasteretiti poresku upravu.

Naglasio bih da će do kraja naredne godine taj porez na prenos izaći iz nadležnosti poreske uprave , a novac će ići opštini. Tenedencija je da se poreska uprava rastereti kako bi radila generalne poreze koji su najveći prihodi budžeta - kaže Trbojević.

