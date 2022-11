SEKTAŠKI! NENAD ČANAK PLJUNUO NA SPC I SLAVSKE OBIČAJE: Lomio kolač sa vladikom lažne crkve raspopa Miraša Dedeića!

Nekadašnjem lideru LSV Nenadu Čanku je u ponedeljak na Aranđelovdan slavski kolač osveštao Boris, lažni vladika lažne Crnogorske pravoslavne crkve, inače, najbliži saradnik raspopa Miraša Dedeića!

Čanak je fotografiju s krsne slave objavio na društvenoj mreži Tviter uz opis: "Slava Sv. arhanđeo Mihajlo u našoj kući. Vladika, deca i puna kuća rođaka i prijatelja."

Sagovornici Kurira smatraju da se bivši lider Lige socijaldemokrata Vojvodine ovim sramnim potezom ruga Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali i skrnavi slavske obrede.

- Takozvani vladika Boris je inače odani sluga Mila Đukanovića, ali i prvi čovek Miraša Dedeića, samozvanog lidera nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve. Lažni vladika Boris bio je i na barikadama na Belvederu prilikom ustoličenja episkopa Joanikija, a s njim je bio i Čanak. On, inače, ide i na sve proteste koje organizuje Milova Demokratska partija socijalista Crne Gore. On spada u te strukture oko DPS koje na silu žele da naprave Crnogorsku pravoslavnu crkvu (CPC), koja je inače registrovana kao udruženje građana. DPS vidi tog Borisa kao Miraševog naslednika - otkriva naš izvor iz SPC:

- Čanak pljuje po SPC, naziva nas crkvom Srbije, a to je termin koji su lansirali milogorci u Crnoj Gori. CPC nije priznala nijedna pravoslavna crkva, oni su zvanično sekta!

Teolog Miloš Stojković navodi da je ovaj potez Nenada Čanka ruganje i ismevanje SPC.

- Niti je taj kolač svetinja, niti ta molitva ima bilo kakvo duhovno dejstvo, zato što oni nisu crkva, nego su sektaška organizacija i obično udruženje građana. Njihova tzv. činodejstva nemaju nikakvu blagodat i predstavljaju samo ruganje molitvi i ruganje Duhu svetome. Od Nenada Čanka ništa drugo i nismo mogli da očekujemo. Ne iznenađuje me što je pozvao tzv. vladiku tzv. CPC, zato što je i ta kvaziorganizacija CPC u stvari udbaška organizacija posvećena borbi protiv crkve i srpskog naroda, a Čanak nije ništa drugo do plaćenik i udbaš - oštar je Stojković.

On je dodao da je bivši lider LSV ovim ponizio kanonsku crkvu u celini jer sarađuje sa sektašima koji su formirani u političke svrhe.

Marko Milačić, lider Prave Crne Gore

Kakav političar, takav i sveštenik, rugaju se konceptu slave

Lider Prave Crne Gore Marko Milačić navodi da je ovde u pitanju Čankovo "vraćanje starih dugova Milu Đukanoviću":

- Kakav političar, takav i sveštenik i takvo je osveštavanje. Ništa me ne čudi od takvog političara, oni su se našli, to je isti sistem vrednosti, falsifikovanje istorije. To je ruganje i konceptu slave koja je u našoj tradiciji. Čanak je u stvari nebitan koliko i ta nekanonska crkva. Ružno je da neko na taj način iskazuje svoje političke stavove zloupotrebom slavskog obreda. Paradoksalno je i to što Čanak zove ovog lažnog vladiku da bi se dodvorio Milu Đukanoviću, a Milo krsti unuka po kanonima u Vaseljenskoj patrijaršiji.