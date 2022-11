BOŠKO OBRADOVIĆ OPET O VANTELESNOJ OPLODNJI - Sad sam fašista jer hoću da Srbi budu donori! Nikolić: Hoće da nam broji KRVNA ZRNCA

Na najavu da će od 10. decembra moći da se obavlja vantelesna oplodnja o trošku države sa doniranim reproduktivnim materijalom iz Španije i Danske, iz Dveri Boška Obradovića izneli su stavove da to vodi "komercijalizaciji" trudnoće.

Fašističko ponašanje Dveri, kako su ga ocenili određeni sagovornici Kurir.rs, naišlo je na oštru osudu javnosti.

Boško Obradović, narodni poslanik, lider pokreta Dveri, gostovao je povodom ovih dešavanja u Kurir TV i demantovao sve navode koji ga nazivaju fašistom. Sa njim su u debati učestvovali dr Vanja Milošević, specijalista ginekologije GAK "Narodni front" i Milan Nikolić, novinar.

- Nama je sporno da se favorizuje sve strano i strane banke i stranu privredu, uvozimo strane proizvode, umesto domaćih. Došli smo u neverovatnu situaciju da favorizujemo sve tuđe. Cela priča je zašto nema domaće banke reproduktivnog materijala? Koja firma će to voditi i da li je to nameštanje poslova nekoj firmi bliskoj režimu - započeo je Obradović.

On je u nastavku ukazao na bezbrojne načine da se građanima to i omogući.

- Ima i drugih načina, usvojenje dece, lečenje steriliteta, da li država dovoljno pomaže u tim stvarima? Niko nije organizovao to u Srbiji, nije vršio kampanju, jer nije imao finansije za to, a sada će da uvozi donorski reproduktivni mateijal? Ima novac da uvozi taj materijal i da ga deli besplatno- rekao je Obradović.

On se ogradio da ne ulazi u intimna pitanja građana već je pokrio svoje stavove bioetičkim, moralnim fokusom gledišta.

- Mi ne ulazimo u to u koga će se neko zaljubiti, sa kim će praviti decu. Samo postavljamo pitanja, kada nešto smeta. Mi smo postavili sledeća pitanja: Bioetička pitanja, etičko moralne procene, a to su teme koje su osetljive! Deo građana smatra da je abortus kao vađenje zuba, a drugi deo religioznih građana kaže da je abortus ubistvo, i to i crkva jasno kaže, kao što kaže da nema ništa sporno u vantelsenoj oplodnji kada se radi o vantelesnoj oplodnji oca i majke!

On je ispričao šta je to šta nam, prema njegovom mišljenju, ovaj potez države može doneti.

- Da li to dete treba da odrasta sa nepoznatim ocem? Da li se time narušava brak i prirodna porodica? Da li to otvara mogućnost usvajanja dece od homoseksualnih parova? Da li se u Srbiji na ovaj način uvodi surogat materinstvo gde će žene iznajmljivati trudnoću? - rekao je Obradović i naglasio da ova pitanja muče i dobar deo stanovništva Srbije.

Milan Nikolić imao je opasku da nam Obradović prebrojava krvna zrnca.

- Šta znači genetski materijal u odnosu na potencijalno dete? Šta je to što će da ošteti naš genom u budućnosti? Ovo je fašizam i upliv crkve u društvo - rekao je Nikolić i dodao da Obradović koji toliko voli ovu državu radi protiv nje.

A koje je mišljenje stručnjaka o ovom pitanju rekao je Milošević.

- Što se tiče same ove teme, jednim delom utiče genetika, a drugim utiče fenotip, kako će se vaspitati, koja je okolina. U situaciji da je potreba za potomstvom tako osetljiva stvar, vi prosto kao država morate da učinite sve. Mi se bavimo posledicama, a ne uzrocima, možda samo ja znam koliko ti parovi to žele. Lični i filosofski problemi se javljaju u situaciji kada ne možete da se ostvarite kao roditelj. - rekao je Milošević i pitao sve muškarce kada bi neko odavde otišao da daje reproduktivni materijal?

Da li postoji i nešto pozitivno u ovoj odluci, ili samo problem u uvozu reproduktivnog materijala, upitan je Obradović.

- Prioritet je da donori budu Srbi. A Republika Srbija nije ni pokušala da uradi sve u okviru svojih granica! Otvaraju se bioetička pitanja. Propaganda rađanja dece van braka, da žene bez partnera mogu da se ostvare kao majke, propaganda surogat materinstva, usvajanje dece od strane homoseksualnih parova. Sve što tražimo je javna rasprava! Kada sam pre mnogo govorio da je Dijana Hrkalović eksponent mafije na vrhu države niste mi verovali, danas se protiv nje vodi sudski postupak, kada sam govorio o migrantima prozvali ste me fašistom, evo sada šta se dešava! - rekao je Obradović.

