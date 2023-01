RADIM 12h BEZ PAUZE, U WC IDEM JEDNOM, U ŠANK ULAZI GONIČ ROBOVA I GURA ME: Studentkinja iz BG osula po POPULARNOM KAFIĆU (VIDEO)

Na društvenoj mreži TikTok na profilu "Hristina Stanisav992" se pojavio video-snimak u kome devojka tvrdi da menadžer Kafeterije u Dvorani u centru Beograda maltretira radnike.

- Najgore iskustvo ikada jeste raditi u kafeteriji. Najgorem neprijatelju ne bih to preporučila. Uspeli su jednom da me preveslaju, pa sam ja dopustila još jednom. Tog nesrećnog dana ja sam prvu smenu radila kao konobar, drugu smenu sam radila kao šanker. Prva smena. Nisam imala nijednu pauzu osam sati. Rmbaj, nosi tamo-vamo, naravno gužva krcato, centar grada - kaže devojka u videu i nastavlja:

- Nakon toga dolazi druga smena gde je bio neki ivent. Gužva. Ja u šanku sama... Da se razumemo, ja šank poznajem perfektno. Sad da me odvedete ja ću odmah da vam kažem gde šta stoji. Dakle, prošao je neki dvanaesti sat kako sam ja bez pauze. Do toaleta sam jednom otišla, vodu pijem tako što kad perem sudove srknem malo.

Ona navodi i da je tada došla menažderka.

- Dolazi i prilazi kao gonič robova. Ne, ona nije menadžerka. Oni rade ozbiljan posao. Dolazi gonič robova i meni kaže: "Izvini je l` možeš da se ubrzaš malo - tvrdi devojka.

Ona joj na to odgovorila:

- Kako misliš da se ubrzam. Nisam hobotnica. Gde ona meni dolazi i kaže: "Tako sa mnom nećeš da razgovaraš, kako to razgovaraš sa mnom". Ne razumem, rekoh: "Isto onako kako ti razgovaraš sa mnom". Ona riba ulazi u šank i cima me za rame bukvalno i gura me napolje. Ja kažem: "Iskuliraj malo, na šta to liči kakvo je to ponašanje", a pritom nemaš pravo da me dodirneš. Sram te bilo" - navodi devojka u videu.

Devojka tvrdi i da menadžerka nije samo nju maltretirala nego ceo kolektiv.

- Ja se iskeno nadam da će doći neka osoba koja će nju ukloniti sa tog radnog mesta, jer ga ona nije zaslužila i ona ne zna da radi svoj posao - taj menadžerksi posao pošto ona samo radi kao gonič robova - ističe devojka i dodaje:

- Ona žena i dalje radi je l` vi verujete to. Ja se žalila "Kafeteriji" putem mejla. Niko ništa. Putem Instagrama. Niko ništa. Gube radnike, non-stop ih menjaju, to vam je jasno odmah da nešto nije u redu sa firmom. Takođe mi nisu isplatiti za sve vreme koje sam radila tako da sram vas bilo nemojte nikada da idete u Kafeteriju - tvrdi devojka.

Kurir je ovim povodom kontaktirao pomenutu Kafeteriju, a menadžerka ovog ugostiteljskog objekta koja se predstavila kao Gordana, kaže da za ovako nešto nije čula.

- Ja ovde radim tri meseca i u tom periodu nisam videla radnicu pod tim imenom. Za ovo vreme nije bilo žalbi i primedbi radnika. Što se tiče perioda pre toga ne mogu da tvrdim i da znam šta se dešavalo. Zbog toga i ne mogu ništa više da kažem - poručila je menadžerka.

