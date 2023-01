"PETAK 13. JE DAN POSVEĆEN MRTVIMA!" Etnolog otkriva šta na ovaj dan NIKAKO NE TREBA RADITI (VIDEO)

Zahvaljujući nizu događaja koji su se dogodili baš na petak 13. mnogi smatraju da je taj dan proklet i posvećuju posebnu pažnju izbegavanju nesreća ukoliko se dan i datum poklope. Ipak ima i onih koji se vode nekim drugim verovanjima i nisu sujeverni.

Ukoliko je neko od vas propustio da primeti, danas je petak 13. Mnogi smatraju da je ovo najbaksuzniji dan u godini, a jedino gore od toga može da bude da u jednoj godini više petkova padne upravo 13-og u mesecu.

Psiholozi su čak osmislili dijagnozu za osećaj nelagode na ovaj dan – paraskavedekatriafobija ili strah od petka 13. A različite su priče o početku sujeverja na ovaj dan.

Dr Vesna Marjanović, etnolog, gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije otkrila je šta nikako ne bi trebali da radimo na ovaj dan, ali i kako su priče o ovom ozoglašenom danu počele.

- Sve u ono ušta sebe ubedimo to zaziva posebno psihološko stanje i taj strah počinje da vlada nama i nešto se može dogoditi. To su psiholozi veoma dobro analizirali. Kod nas neparni brojevi nikada nisu imali loše značenje. Parni su povezani sa htonskim bićima, sa precima i kultom mrtvih. To nam je import sa zapada i to traje već poprilično dugo - rekla je Marjanović i dodala:

- Petak je inače dan kada je Isus Hrist razapet. Dakle, dan koji je posvećen mrtvima. Ta već veza sa donjim svetom prouzrokuje nešto nečisto. Još kada padne broj 13, a dolazi nam iz zapadne kulture onda se mi tog spoja uplašimo.

