"BEZBEDNOST SPLAVOVA JE NULA, NEK SE NAĐE KO JE ODGOVORAN!" Građani ljuti nakon što je Fristajler potonuo A EVO ŠTA KAŽE STRUKA

U poslednje vreme svedoci smo velikog broja krivičnih dela povezanih sa splavovima.

Od ignorisanja bezbednosnih propisa i nekontrolisanog puštanja gostiju, pa sve do lošeg povezivanja za obalu i ugrožavanja bezbednosti rečnog saobraćaja. Ima li kraja neodgovornosti vlasnika splavova i ko je nadležan da sankcioniše takva ponašanja.

Beograd ima između 2.000 i 3.000 splavova i kućica na vodi, a nakon što je jedan od najpoznatijih objekata potonuo u Novogodišnjoj noći, ljudi su postali oprečnog mišljenja - jesu li oni bezbedni?

Komentari građana

- Većina tih splavova su onako... Ovi komercijalni su obezbeđeni, ali ovi na Dorćolu su baš stari, stoje tu možda 80 godina već, tako da što se tiče bezbednosti je NULA, ali neko prima platu za to, treba da se vidi ko je odgovoran. - Ne kontrolišu se uopšte, a kamoli dovoljno. Treba da se pozabavi i treba to da se reši. Šapić je krenuo u tu bitku, da li je ispravno ili nije, stvarno ne mogu da ocenim. - Ovo je, jednom u nikad. I ljude koje su to uradili, jednostavno treba ih malo dovesti pameti i to je to.