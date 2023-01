"LUDI RUSI SU SE DOSELILI PRE DVA MESECA!" Srbin se požalio na porodicu iz Rusije! Na mrežama mu poručili: Iseli se, nema pomoći!

Na to kakve ćemo komšije da imamo i ne možemo baš mnogo da utičemo, sem da se nadamo da budu pristojni i da poštuju kućni red. Međutim, jednom muškarcu se i nije baš posrećilo kada je za komšije dobio rusku porodicu.

Naime, kako je objavio na društvenoj mreži Redit, reč je o ruskoj porodici sa dvoje dece, a problem su počeli da mu prave gotovo svakodnevno.

foto: Printscreen/Reddit

"U pitanju su ludi Rusi koji su došli pre dva meseca, imaju dvoje dece, koji su demoni. Imaju otprilike od 3 do 5 godina. Naime od 6-7 ujutru do 10-11 uveče već 2-3 meseca trče, lupaju, bacaju se, bacakaju lopte, vrište, plafon mi se trese, a zgrada je relativno kvalitetna. Pre njih, gore ni ne znam ko je živeo. Pokušao sam da se žalim oni ne znaju srpski i ne interujesuje ih da troše njihovo dragoceno vreme da im ja objasnim preko gugl prevodioca. I predsednica veća stanara, kako se to već zove, je pokušala ali ništa. Zvao sam komunalnu oni kazu da ne mogu ništa jer oni lupaju u okviru kućnog reda. Par puta nedeljno uzmu da ih biju pa vrište ko u Lazi. Ja razumem imaš živahnu decu itd. ali sa razlogom postoje parkovi i igrališta da se dete iživi i da bude mirno i kad opet dobije energije opet u park. A ne da sediš i blejiš na telefonu dok ti deca rondaju okolo. Ako nemaš i finansije i živica uostalom, ne treba ni da imaš decu. Znači, ako hoceš decu to je svakodnevna obaveza. Vikednom upališ auto i odete negde na izlet oko grada, ako nemaš vremena onda u igraonicu to je jedino racionalno, neminovno je da život moraš posvetiti svom detetu", naveo je korisnik ove mreže u objavi, a nije poznato u kom gradu živi.

Korisnici ove mreže su redom počeli da dele savete u komentarima, a većina predlaže "osvetu".

"Iseli se. Nema tu pomoći, odma da ti kažem"

"Imam isti problem, isto Rusi, isto deca koja divljaju (mada ni roditelji nisu mnogo bolji). Znaju engleski, pa sam popričao sa njima pre neki dan, ali su nastavili sve po starom. Planiram još jednom da budem korektan i skrenem im pažnju, a posle toga mislim da je jedina opcija da im se vrati istom merom - lupaš lepo po plafonu, još bolje ako je na primer u 2 ujutru kada oni spavaju"

"Nema vajde od ubeđivanja sa stanarima. Oni su tako navikli i neće sad zbog tebe iz temelja menjati svoje navike"

"Najjednostavnije je da im vlasnik, tj. zakupodavac, da šut kartu. Smaraj ga svaki dan, preti komunalnom policijom i prijavom poreskoj upravi (verovatno im izdaje na crno, bez plaćanja poreza)"

"Primetio sam da se deca Rusa bas ističu po Beogradu. Bacaju se, nevaspitani su. Neki dan na Tašu bazenu, na primer, deca šutiraju loptu u holu, bacaju igračke po podu. Mama stoji i gleda, drži jaknu i čeka da se dete smiluje da se obuče. Obezbeđenje govori deci da prestanu sa loptom (na srpskom, ali veoma je očigledno šta priča), a majka ništa, okreće leđa

"Počneš i ti da se ponašaš kao debil, to ti je jedino što možeš. Kad neće milom onda moraš silom - zvučnici i muzika od jutra do mraka, nađi neke najdebilnije zvukove koje možeš da nađeš.

Jedan korisnik je otišao i korak dalje pa izašao sa ovim predlozima:

"Sipaj šećer u rezervoar auta. Puštaj ukrainsku himnu svakog jutra na najjače. Organizuj žurku u svom stanu za sve stanare sem njih. Postani uživalac Hard Bass muzike i puštaj na najjače svaki dan. Vrši veliku nuždu svako jutra pred njegovim ulaznim vratima. Prodaj ženi heroin", napisao je on.

(Kurir.rs)