BAKA 2 DANA SPASAVALA ŽIVU GLAVU NA DRVETU DOK JE BUJICA NOSILA SVE PRED SOBOM! Njene suze su potresle Srbiju, a onda šok za sve!

Mene je poplava zatekla u štali. Voda je odjednom nagrnula i dok si rekao keks, eto je, dubine, do pojasa! Ja nisam htela nikuda iz svoje kuće i dvorišta da bežim. A kada sam videla da mi je kuća već puna vode otrčala sam do senika, popela se na krov, skinula četiri crepa i popela se na stari jasen - pričala je u dahu baka Slavna.

Brišići suze krajem marame govorila je novinarima o tragediji koja ju je snašla u poplavama.

- Kad sam se za jasen dohvatila, odmah me je sve prošlo. Ničeg se više nisam bojala iako je voda bila visoka.

Potresnu ispovest prenosili su svi mediji ne samo u Srbiji već i u regionu. Baka Slavna je te 2014. godine bila jedna o simbola užasnih scena koje su tih dana stizale iz Obrenovca.

I sada su ponovo velike vode pripretile ljudima. Kao i pre devet godina ponovo su sobom odnele žrtve...

Pričala je drhatvim glasom da je dve noći provela na drvetu vezana za njega keceljom pored svoje kuće i tako se spasla od bujice koja je nosila sve pred sobom. Ljudi su se utrkivali da joj pomognu, bili su potreseni njenom subinom.

- Šta da ti kažem, sam Bog me tad popeo na jasen. Odjednom sam dobila snagu, kao da me neko gurao otpozadi da se verem na merdevine, pa na drvo, a onda na račvastu granu. Sad to ne bih mogla da me ubiješ - prenosili se noivine njene potresne reči:

- Čim sam videla vodu, krenula sam da spasavam kokoške po dvorištu. Ipak, za nekoliko minuta voda mi je bila skoro do kuka. Nisam znala gde da bežim...

Govorila je da je srećom imala kod sebe vodu za piće koju je stalno nosila u suknji, da ju je to spaslo i da joj hrana nije trebala. Sa drveta je sišla posle dva dana,a onda su došli i spasioci.

Evakuisana je iz poplavljenog Obrenovca u tadašnju Kombank Arenu. Pisalo se da je dobila 400.000 dinara pomoći od naroda koji se sažalio nad hrabrom bakom. A onda odjenom kao grom iz vedra neba - komšije su redom tvrdile da je Slavna prevarant i da je sve izmislila kako bi dobila novac da sredi kuću kad se voda bude povukla!

- Nije bila na jasenu. To da je čekala spasioce na drvetu je izmišljotina, jer je bila u potkrovlju, iz kog je sišla pomoću merdevina. Sve to sam gledala jer živim tačno preko puta nje. Kaže, vezala se keceljom! Pa nije kecelja sajla - rekla je tada Milena:

- Nemam ja ništa protiv što je ona dobila pare, nego što je drugim ljudima taj novac potrebniji. Ma ljudi znajte, u svetu ne postoji lažov kao što je ona!

Novinari Kurira su tada otišli do kuće bake Slavne, ali njen sin Miodrag je rekao da je ona kod lekara i da ne zna kad će se vratiti. Dodao je da nije bio tu na dan poplava, ali je pokazao jasen na koji se navodno baka Slavna popela.

- Ja sam radio u Beogradu, nemojte ništa mene pitati. Ovde vam je to drveće i tu ispod su bili neki blokovi uz pomoć kojih se moja majka popela na jasen - rekao je Miodrag.

Slavnine komšije su bile ubeđene da se ona tada sakrila jer je razotkrivena.

Tvrdili su nam da je na ideju o begu na drvo Slavna došla kad je čula priču Vesne Tešanović, koja je, kako rekoše, stvarno provela noć na nekom manjem drvetu i podsetili su da je izmislila čak i da je pokradena.

