ŠPIJUNIRAJU I PREKO APARATA ZA KAFU? Stručnjak za bezbednost: SVAKI onlajn uređaj može se koristiti kao izvor informacja, OPREZ!

Strah od toga da nas neko posmatra kroz kameru na laptopu ili prisluškuje šta pričamo sa prijateljima kroz mikrofon na telefonu, više ne može da se kategoriše kao neopravdan.

Velikom Britanijom je kao bomba odjeknulo upozorenje da postoje naznake da je Kina pribegla špijuniranju tamošnjih građana kroz kućne uređaje poput televizora, aparata za kafu, frižidera, pa čak i prekidača za svetlo.

O savremenim načinima špijunaže govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Zoran Živković, predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije.

- Priča o špijunaži uvek privlači pažnju. Špijuni mogu dići samopouzdanje ljudima, jer ako vas niko ne prati znači da niste bitni. Ovo je priča dejli mirora koji je tabloid, pa mu naravno trebaju dobri naslovi, a i u borbi zapada protiv azijskih zemalja to je jedan od načina da se kao glavni krivci za sve zlo, pa izmeđuostalog i za špijunažu optuže protivnici - rekao je Živković i dodao:

- Tehnološki gledano to je sve moguće. Svi uređaji koji su onlajn mogu mogu biti izvor informacija. Jedna velika priča je pokrenuta 2018. Radilo se o takozvanim propustma u proizvodnji čipova i to su sve bili potencijalni izvori kontrole nad informaciijama. Praviti čipove danas je jako komplikovan proces. Do konačnog proizvoda se dolazi iz više pokušaja.

Naglasio je potrebu da svi nadzorni uređaji budu pod zaštitom.

Svi nadzorni uređaji bi trebalo da budu zaštićeni. Na primer, ako snimci kamera za nadzor saobraćaja završe u MUPu i ni na jednom drugom mestu to je legitimno. Ako dospeju u pogrešne ruke, a to mogu biti i recimo ruke druge države gde mogu da se zloupotrebe, onda je to porblematično - tvrdi Živković.

