KOALICIJA NADA ZAHTEVA: Hitno ograničiti uvoz mleka!

Srpska koalicija NADA koju čine Novi DSS i POKS pozivaju nadležno Ministarstvo da odmah uskladi uvoz mleka iz inostranstva sa realnim potrebama tržišta jer sa trenutnim nekontrolisanim uvozom mleka ugrožavamo i ovako devastirano i uništeno mlečno govedarstvo u Srbiji.

- Posle nestašice mleka koja se pojavila pre par meseci, država je dozvolila nekontrolisani uvoz mleka i tako dovela do još većeg problema naše stočare jer trenutno otkupljivači mleka, usled viška na tržištu, plaćaju stočarima 7 do 10 dinara manje po litri mleka, što će i ovako nerentabilnu proizvodnju učiniti gotovo nemogućom i dovesti do gašenja gazdinstava koja se bave mlečnim govedarstvom - izjavio je potpredsednik Nove DSS Zoran Sandić.

- Pozivamo nadležno Ministarstvo da, pošto nije prihvatilo naš predlog da prošlogodišnju sušu proglasi elementarnom nepogodom, sada izađe u susret poljoprivrednicima tako što će povećati subvencije i osloboditi ih plaćanja astronomskih računa koji im stižu ovih dana za odvodnjavanje i navodnjavanje za 2022. godinu. Apelujemo na Ministarstvo da je neophodno da isplati sve zaostale subvencije i premije za prošlu godinu kao što su, između ostalog, 7 dinara po kilogramu za rod suncokreta i povraćaj sredstava za nabavku nove mehanizacije - izjavio je predsednik POKS i jedan od lidera koalicije NADA, Vojislav Mihailović.

(Kurir.rs)