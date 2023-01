MOZZARTOV KARAVAN POLETEO SA KOLARCA: Spektakularnim koncertom obeležen početak projekta „Sa Mozzartom na krilima muzike“

Muzički karavan „Sa Mozzartom na krilima muzike“ uspešno je poleteo na svoj muzički let kroz Srbiju. Prvi u nizu humanitarnih koncerata u saradnji sa kompanijom Mozzart održan je u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Glavna zvezda, pijanista Stefan Đoković, izveo je dela Franca Šuberta, Frederika Šopena i Franca Lista u kojima je publika uživala.

foto: Promo

Humanitarni muzički karavan “Sa Mozzartom na krilima muzike” će tokom 12 meseci posetiti 12 gradova širom naše zemlje, a održava se pod pokroviteljstvom gđe Tamare Vučić koja je prvi solistički koncert u Beogradu najavila rečima podrške.

„Ima jedna drevna persijska poslovica koja kaže: “Ono što jedete će istruliti, a ono što darujete pretvoriće se u ružu”. Upravo to je cilj ovakve jedne misije, ovakvog jednog projekta, da pokrenemo taj talas darivanja i u narednih 11 meseci u 11 gradova širom naše velike zemlje gde će ljudi širom Srbije imati priliku da čuju Stefana Đokovića, da uživaju u klasičnoj muzici i isto tako da učestvuju u jednom talasu darivanja, u toj humanitarnoj strani ovakvog jednog projekta, jer će sva sredstva koja budu prikupljena ovom prilikom zapravo biti donirana domovima kulture. Pošto i sama potičem iz jedne male sredine, znam kolika je važnost domova kulture, to su mesta okupljanja, to su mesta društvenih i kulturnih dešavanja. I na kraju, a ne svakako manje važno, to je snaga jednog mladog čoveka. Stefan Đoković jeste višestruko talentovan mladi čovek, koji bi trebalo i ima sve kapacitete da bude uzor i idol mladim ljudima“ obratila se gđa Tamara Vučič na početku koncerta.

foto: Promo

Muzički karavan u saradnji sa kompanijom Mozzart podržava rad kulturnih ustanova, jer će čitav prihod od prodatih ulaznica biti doniran domovima kulture u kojima će koncerti biti održani. Prva sledeća stanica je Loznica 27. februara gde će publika imati priliku da uživa u klavirskim delima poznatih kompozitora u izvedbi Stefana Đokovića i na taj način podržati rad doma kulture svog grada.

Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da slušaju koncerte i u Nišu, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Zaječaru, Vrnjačkoj Banji, Subotici, Priboju, Čačku i Novom Sadu. Gradovi u kojima će biti održani koncerti pokrivaju svaki deo naše zemlje od severa do juga, istoka i zapada.

Promo