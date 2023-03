Uz kupljeni Kurir 03. marta, donosilac poklon-vaučera u CVS dobija 1.000 dinara popusta na tehnički pregled

Uz kupljeni Kurir 03. Marta dobijate 1.000 dinara popusta na tehnički pregled u CVS!

Mreža stanica za tehnički pregled CVS pruža najbolju uslugu tehničkog pregleda, uz dodatnu pažnju kad je najpotrebnija - u najkraćem vremenskom roku na jednom mestu možete obaviti tehnički pregled i produžiti registraciju vašeg vozila bez odlaska u MUP. Tu se posvećenost zaposlenih u CVS prema klijentima ne završava. Osim poklon-vaučera kojim je uz primerak Kurira obezbeđen popust u iznosu od 1.000 dinara na tehnički pregled vozila, svaki čitalac koji obavi celokupnu registraciju u CVS dobija i poklon karticu lojalnosti. S navedenom karticom čitaoci Kurira i korisnici usluga CVS imaju besplatno šlepovanje do 35 evra u Republici Srbiji, popust na gorivo na svim Lukoil pumpama i popuste kod 370 partnera CVS za razne usluge i robu. Akcija Kurira i CVS važi do 30. aprila 2023. godine.

Obavite tehnički pregled brzo i povoljno

Tehnički pregled je obavezan za sva vozila starija od dve godine i prilikom produženja registracije. Njime se utvrđuje da li je vozilo tehnički ispravno i ispunjava li sve uslove za učešće u saobraćaju. Zato to i nije baš najprijatnija obaveza. Slanje četvorotočkaša na tehnički pregled višestruka je muka za vozače u Srbiji, što zbog cene, što zbog zamerki majstora na vaše vozilo. Uz to ide i prateća papirologija, zakazivanje, čekanje, neizvesnost. U CVS sve to možete uraditi mnogo brže, povoljnije i bez stresa.

foto: Promo

Oprema prema svetskim standardima

Mreža tehničkih pregleda CVS s poslovnicama u 23 grada širom Srbije, na 36 lokacija, omogućava klijentima da obave tehnički pregled i završe sve procedure vezane za vozila. Svojim klijentima pružaju uslugu na najvišem nivou i u najkraćem roku. Cene vreme svakog klijenta. Zato su na svom sajtu omogućili jednostavan sistem zakazivanja tehničkog pregleda na klik. Zato dođite u CVS, jer ćete uz Kurir tamo uštedeti i vreme i novac.

Promo tekst