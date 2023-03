MLADI ZBOG INSTAGRAMSKOG OSMEHA UNIŠTAVAJU ZDRAVE ZUBE: Zbog ovoga može doći do krvarenja, upale i ZADAHA!

Iako mnogi ne vole da vide "porcelansko savršenstvo", mladi iz Srbije sve češće odlaze u inostranstvo kako bi uradili čuveni "instagramski osmeh" - blistavobele zube. Međutim, stomatolozi upozoravaju da to često može dovesti do ozbiljnih posledica po desni, krvarenja, upale i zadaha!

Na društvenim mrežama u poslednje vreme se širi trend odlaska preko granice kako bi uglavnom za manje para nego ovde dobili "savršene zube". Sudeći po objavama na mrežama, većina njih radi fasete koje, prema oceni stomatologa, i te kako mogu da ugroze oralno zdravlje.

Dr Jovana Pavlović kaže za Kurir da devojke i momci žele na brz način da dođu do holivudskog osmeha, bez rešavanja nekih problema oralnog zdravlja koje većina naše omladine ima.

- Postoje pacijenti koji uništavaju zdrave zube isključivo iz estetskih razloga, zarad "savršenog osmeha" za fotografije, što ne preporučujem, jer svojim oblikom i rasporedom zuba svakako čuvamo svoj autentičan izgled, a prirodan zub je svakako funkcionalno nezamenljiv. Moja preporuka je svakako preventiva, održavanje oralne higijene, redovni odlasci na kontrole i momentalno rešavanje problema - kaže dr Pavlović i dodaje da je, "na sreću pacijenata, stomatologija kod nas pristupačna svima":

- I kod nas je razvijen dentalni turizam, za pacijente iz Evrope i Amerike najvećim delom. Svest našeg naroda je na niskom nivou što se oralnog zdravlja tiče, devojke će pre dati novac za profesionalnu šminku, nokte, frizure, a poseta stomatologu je na poslednjem mestu. Napominjem da sve što platite jeftino a tiče se zdravlja, kasnije ćete svakako mnogo više platiti.

Dodaje da je i za ugradnju faseta neophodna dobra provera stomatologa, jer ukoliko se ne urade kako treba - mogu da dovedu do upale desni.

- Može doći do krvarenja, pa čak i do toga da se fasete odlepe u nekom trenutku. Zbog upale desni pacijent može dobiti i loš dah.

Podsetimo, jedna devojka iz Srbije je nedavno na Tiktoku objavila video pod nazivom "Pravi zubi = bezbrižnost. Molim vas da ne prolazite kroz bol i patnju koju donose fasete", u kom je objasnila da joj zubi koje je radila u Turskoj često otpadaju, nakon čega se oseti smrad iz usta.

Stomatolog dr Sanja Marković kaže za Kurir da je 2019. godine Ministarstvo zdravlja Srbije dobilo sertifikat za predstavljanje zdravstvenog turizma u svetu, jer smo zemlja s velikim potencijalima i mogućnostima.

- Ukoliko se pacijent odluči da stavi keramičke krune, vrlo je važno da se ispoštuju sve procedure, kao i da se uradi procena stomatologa o stanju zuba. Nekad se prave takozvane solo krune, a nekada je potrebno odraditi most između zuba. Ako se desi da krune budu zadebljane, može doći do zapaljenja desni - gingive iliti zubnog mesa.

Kvalitet i bezbednost

Zubi kao kod ajkule

Dr Marković smatra da je zubna protetika u inostranstvu skuplja nego kod nas.

- Ukoliko je cena niža, to može značiti i da materijali nisu kvalitetni i bezbedni, što takođe može da dovede do posledica. Na primer, ima stomatoloških ordinacija u kojima je cena implanta 390 evra, dok je u drugima, koje koriste kvalitetan materijal, od 600 do 800 evra.

Međutim, onaj ko odluči da stavi krunice treba da zna da one zahtevaju brušenje zuba do te mere da prirodni zub liči na zub ajkule, kako bi se na njega postavila bela kapica.

- Što se tiče vrsta krunica, postoje metalne i bezmetalne krunice, metalne koštaju od 100 do 150 evra a bezmetalne 200-250 evra. Ljudi treba da znaju da su fasetirane keramičke krune nadogradnja koja se stavlja samo na prednje strane zuba i, za razliku od krunica, ne obavijaju ceo zub. One su veoma komplikovane jer pacijent mora da ima savršen zagrižaj da bi njih stavio i mnogo toga drugog kako ne bi došlo do komplikacija.