DEVOJCI POZLILO, IMALA EPILEPTIČNI NAPAD NA ULICI: Reakcija radnika jedne ustanove izazvala bes kod naroda! Sram vas bilo!

Jednoj devojci u Beogradu je pozlilo preko puta jedne privatne zdravstvene ustanove, a radnici su odbili da joj pruže pomoć!

- Kakvi smo to ljudi? Devojka je imala epileptični napad u gradskom prevozu, pri čemu je par ljudi prišlo i pomoglo devojci. Vozač je takođe adekvatno reagovao i odmah pozvao Hitnu pomoć. Jedna od žena koja je pomogla devojci je otišla do privatne zdravstvene ustanove, kako bi zatražila pomoć, jer je devojka bez svesti - navodi se u objavi jedne devojke koju je poslala Instragram stranici "Serbia live Beograd" i dodaje se:

- Zdravstvena ustanova se nalazila prekoputa autobusa i zato je žena otišla do iste, jer su radnici te zdravstvene ustanove mogli pre da pomognu devojci, nego Hitna pomoć. Međutim, zdravstveni radnici su odbili da pomognu devojci i apsolutno niko nije ni izašao da pogleda kako je devojka! Sram vas bilo!

Devojka koja je podelila ovu objavu navela je i da se sve odigralo 3. marta u večernjim satima.

Nakon toga, oglasila se i radnica te privatne zdravstvene ustanove koja je objasnila zašto nisu mogli da pruže pomoć devojci koja je imala epileptični napad.

- Zakonski ne smemo van ustanove da delujemo u bilo kom smislu, nismo Hitna pomoć, nismo Urgentni centar, itd. Nažalost, nije prvi put da se nešto desi na ulici u blizini, ali prosto tako je, ako nema nikog ko bi pozvao hitnu uradili bi to mi, ali ništa drugo ne smemo. Znam da zvuči neljudski, znam da ko nije u struci neće razumeti - napisala je radnica.

Međutim, korisnici Instargrama osuli su paljbu.

- A gde je ljudskost? Znači bolje da neko, ne daj bože, umre zato što je neko nekim ugovorom predvideo da van ustanove ne smeju delovati. Šta da su izašli da kupe doručak i videli, isto bi prošli bez da pomognu, jer jelte ne smeju da deluju. Nema više ljudskosti među ljudima - ogorčen je jedan korisnik društvenih mreža.

Jedan od korisnika dodao je da je jedina zakonska validna pomoć pozivanje Hitne službe.

- Ovde je problem ljudskost, to je iznad zakona. Ako znaš da nekome možeš pomoći i da mu to može spasiti život, ti se plašiš zakona? To znači da lakše možeš živeti sa tim da nekom nisi pomogao čak i da je nastupila smrt, a da si mogao smrt da zaustaviš, nego sa nekom kaznom u džepu, koje svi znamo da ne bi bilo, a i da je stvarno bilo digla bi se toliko prašina da bi vrlo ekspresno vraćen na posao - dodaje se u jednom od komentara.

