PROLEĆNE TEMPERATURE, DO 20 STEPENI! STIŽE I KIŠA: U ovom delu Srbije očekuju se padavine, a evo kakvo nas vreme čeka ZA VIKEND

U Srbiji će sutra biti uglavnom sunčano, a samo je na severu lokalno moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od -1 do 8, a najviša od 14 do 20 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, na planinama jak, južni i jugozapadni.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu će sutra biti uglavnom sunčano, ali je moguća i kratkotrajna kiša u pojedinim delovima grada. Najniža temperatura od 5 do 8, najviša od 14 do 20 stepeni.

Kao meteoropatske reakcije mogući su promenljivo raspoloženje i glavobolja. Oprez je savetovan osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i nervnim bolesnicima.

Vreme narednih dana

U četvrtak toplo sa sunčanim periodima uz naoblačenje sa kišom na severu Vojvodine koje se popodne širi na veći deo severne Srbije, a uveče zahvata i centralne i južne predele. Vetar umeren južni i jugozapadni, popodne na severu Srbije zapadni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče kiša u severnim i centralnim predelima. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U petak oblačno sa kišom na jugozapadu i jugu Srbije i u centralnim predelima, a na severu suvo sa sunčanim intervalima. U subotu toplo uz novo naoblačenje sa kišom popodne i uveče na severu Srbije.

U nedelju svežije uz razvedravanje na severu i kišu na jugu Srbije, a u planinama sa snegom koji prestaje tokom dana. Od ponedeljka ponovo toplo za ovo doba godine.

