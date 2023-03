EVO KOLIKO ĆE KOŠTATI NOVI AUTOMOBILI NA SAJMU: Mitrović: Očekuje se velika ponuda! Evo kada počinje Sajam automobila

Ovogodišnji Sajam automobila nosi epitet međunarodni, što ga svrstava u jedan od 12 najvećih automobilskih sajmova sveta u 2023, a održaće se pod kupolama Beogradskog sajma od 22. do 28. marta. Cene novih vozila kretaće se u rasponu od 12.490 do 120.000 evra, kaže za Kurir Saša Mitrović, head vertikale auto-moto oglasnika Sasomange.rs.

- Posetioci će se upoznati s novitetima svetske automobilske industrije, ali i ostalih pratećih industrija, gde se nalaze svetski proizvođači rezervnih delova, pneumatika, mašina, alata i kozmetike, neophodnih za redovno servisiranje i održavanje funkcionalnosti vozila.

Svaki posetilac pronađe nešto za sebe što će mu opravdati dolazak, makar to bilo i samo praćenje noviteta i trendova u svetu automobila i pratećih kategorija. Automobili će naći svoje kupce, koji će iskoristiti mogućnost da vozilo dobiju odmah po plaćanju ili sa skraćenim rokom isporuke, što u prethodne tri godine nije bio slučaj, već se na isporuku novog vozila čekalo mesecima, a za pojedine modele i do 12 meseci - rekao je Mitrović i dodao da se noviteti očekuju od velikog broja proizvođača, naročito azijskih grupacija, koje će na sajmu predstaviti svoje restilizovane modele druge generacije.

- Očekuje se i nekoliko premijera kineskih proizvođača, koji svojom bogatom ponudom postaju ozbiljan konkurent na svim tržištima sveta. Izuzetno interesovanje očekuje kod svih proizvođača vozila na kojima je trenutno najveći fokus kupaca, a to su nove generacije električnih vozila, hibridnih i plag-in hibridnih modela vozila koji ispunjavaju najstrože ekološke standarde. I proizvođači prateće opreme za ova vozila spremili su bogatu ponudu brzih i personalnih punjača, solarnih modula i ostale tehnološki napredne opreme neophodne za ovaj segment vozila.

Na Sasomange.rs oglašavanje besplatno Ponuda polovnih i novih automobila sve veća

Na sajtu Sasomange.rs se, ističe Mitrović, ponuda uvećava svakim danom jer je oglašavanje vozila potpuno besplatno, kao i dostupne promocije oglašavanja.

- Vodimo računa da naša ponuda bude raznolika i prilagođena svakom kupcu, a u ponuđenom izboru su i potpuno nova vozila dostupna odmah za kupovinu i preuzimanje. Ponuda će svakako biti raznovrsna, od malih gradskih vozila, porodičnih vozila različitih veličina i klasa pa do luksuznih limuzina i SUV vozila iz putničkog segmenta, ali uvoznici najavljuju i bogatu ponudu komercijalnih vozila, od lakih dostavnih teretnih vozila pa sve do teškog kamionskog programa.

Što se tiče cena polovnih automobila, kreću se u rasponu od 1.500 do 5.000 evra, što su najčešći parametri za pretragu.

- Vozila od 7.000 do 12.000 evra je sledeća cenovna pretraga. Manji broj pretraga je od 12.000 do 18.000 evra, a to su uglavnom potencijalni kupci novih vozila koji traže priliku da kupe vozilo do dve godine starosti kako bi uštedeli deo novca ili ne žele da čekaju dugačke rokove isporuke novih vozila u salonima.

Vozila do dve godine starosti uglavnom su jeftinija oko 20 odsto u odnosu na cenu identičnog novog vozila u istom paketu opreme i taj procenat se povećava za pet do 10 odsto sa svakom sledećom godinom starosti u zavisnosti od brenda i modela - kaže Mitrović i dodaje da su prednosti kupovine preko Sasomange.rs te da potencijalni kupci imaju na uvid celokupnu ponudu brendova selektovanu po modelima vozila, bilo da se radi o novim ili polovnim, ugrađenoj opremi, godištu vozila, kao i selekciju po cenovnom rangu prema svom opredeljenom budžetu za kupovinu.