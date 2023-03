Da za pravu ljubav nema prepreka potvrdio je i jedan Srbin koji je na društvenim mrežama podelio svoju onlajn ljubavnu priču.

- Pare nisu problem, jeo sam paštetu i kore hleba mesecima da bih odvajao novac za ovo - napisao je on u nadi da će prikupiti što više saveta kako da bezbedno ode do Amerike i nađe devojku sa kojom se dopisivao davne 2010. godine.

Naime, korisnik "Redita" pod imenom "seljakčovek" rešio je da svoju ljubav iz 2010. godine nađe na drugom kraju sveta. I ne bi to toliko u današnjem svetu bilo čudno, da Srbin nije izgubio sa njom svaki kontakt pre 10 godina.

- Dakle, neke 2010. godine sam uveo internet i tada sam prvi put napravio "Fejsbuk". Bio sam klinac, oko petnaestak godina. Pošto sam bio zaluđen onim parkur-om, počeo sam da lajkujem te stranice nalevo i nadesno i naišao na nekog lika iz Amerike i... njegovu sestru - počinje svoju priču ovaj mladić, koji najavljuje da će nekom njegova priča verovatno biti smešna, ali da je on skroz ozbiljan.

Objasnio je da je počeo da se dopisuje sa njom, i da su brzo ustanovili da su stvoreni jedno za drugo. Razgovore su obavljali preko Skajpa a on je, kako kaže zbog toga morao više da radi, kako bi skupio novac za bolju kameru.

- Tada sam radio celo leto u malini da bih kupio što bolju kameru i mikrofon da bi razgovarali. Zaljubio sam se u nju, a i ona u mene. Bila je sve čemu sam se nadao, plavuša, sa prelepim osmehom, smislom za humor, i generalno simpatična i pričljiva - rekao je on i dadao da su se dve do tri godine dopisivali gotovo svaki dan a najduže što se nisu čuli bilo je desetak dana kada mu je internet "nestao" u to vreme.

Međutim, zbog bede u kojoj se njegova porodica našla u tom periodu, kada su mu roditelji izgubili posao u razmaku od mesec dana, nije mogao sebi da priušti plaćanje interneta, te ga je odjavio, a kompjuter je morao da proda da bi imali nešto novca.

foto: Printscreen Reddit

- Obećao sam joj da ću se vratiti kad tad i nastaviti da se dopisujem sa njom. Međutim, moja beda je potrajala i u međuvremenu sam izgubio svaki kontakt sa njom. Šifru od Fejsbuka sam zaboravio, a krstaričin mejl na kom sam imao njene informacije, prestao je sa radom - napisao je on dalje u svom "ljubavnom izlaganju".

Pošto mu se njena odsutnost ni posle par godina nije činila lakom, nakon što su porodica, a i on sam stali na noge, vratio se internetu i prvo što je uradio pretražio je nju, ali osim Linkedln profila nije našao ništa drugo. Na tom profilu imao je priliku videti za koga je radila i u kom vremenskom periodu.

- Da skratim priču, tri godine sam radio najcrnje poslove samo sa jednom mišlju, da otputujem tamo i da učinim sve što mogu da je nađem. Ljudi, 10 godina sam zaljubljen u istu devojku. U međuvremenu sam imao neke veze i ni jedna mi nije probudila ta osećanja koliko devojka koju nikad fizički nisam dodirnuo - napisao je on.

Skupio sam novac i odlučio. Spreman sam na to da me odbije, spreman sam i na to da je već našla muža i ima porodicu. Ali ako ne pokušam da je nađem, ceo život ću proživeti znajući da sam propustio možda jedinu šansu da budem pored jedine osobe koja je ikada probudila najjača ljubavna osećanja u meni. Makar nemao nikakve šanse, voleo bih da odem pa da pokušam, i kao što rekoh, hoću. Neću se ljutiti i da ima i svoju porodicu, nemam pravo ali će mi biti bar drago što ću saznati šta se to desilo sa njom - napisao je on.

On je u svom tekstu pitao i ostale korisnike Redita da mu kažu šta mu je potrebno da bi bezbedno stigao do Amerike, sam proces dobijanja vize i svega ne zna tačno, ali zna da mu trenutno novac nije problem.

- Pare nisu problem, jeo sam paštetu i kore hleba mesecima da bih odvajao novac za ovo. Možda me nećete razumeti, ali ne mogu da je zaboravim tek tako. Od kad smo izgubili kontakt, osećam kao da mi fali pola mene. Ljubav je čudo - rekao je on u svom ljubavnom izlaganju.

Odlučan u svojoj nameri da ode do Amerike i nađe svoju kako veruje, ljubav svog života, ovaj čovek je spreman da se na tom putu susretne sa preprekama, ali da dođe do nje.

