RED KIŠE, RED OBLAKA, RED SUNCA: U narednim danima očekuje nas pravi VREMENSKI ROLERKOSTER, u ovim delovima zemlje moguć i SNEG

Nakon serije toplih dana na koje smo se olako navikli, čini se da nas prohladni dani ipak nisu sasvim napustili.

Do kraja današnjeg dana ostaje oblačno, mestimično s kišom slabog do umerenog intenziteta uz skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i osetan pad temperature. U brdsko-planinskim predelima padaće sneg, koji se uveče i tokom noći očekuje ponegde i u nižim predelima centralne, istočne i južne Srbije. Ipak tokom noći u centralnim predelima Srbija očekuje se prestanak kiše.

Takođe, na jugu zemlje, kao i u zapadnim delovima moguća je pojava susnežice, navodi RHMZ.

Vremenska prognoza u narednim danima

Ni u narednim danima situacija neće biti bolja. Sutra jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana u većini mesta suvo uz postepeno razvedravanje, a samo se na jugu i istoku zemlјe mestimično očekuje sneg, a u nižim predelima ponegde i kiša.

U četvrtak ujutru ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana vetrovito i hladno, na severozapadu pretežno sunčano, u ostalom delu umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu mestimično sa slabim snegom, ponegde i kišom.

foto: RHMZ

Uveče postepeni prestanak padavina, a u centralnim i jugozapadnim predelima i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša od 4 stepena na jugoistoku do 10 stepeni na severozapadu. Od petka nas očekuje više sunčanih intervala, pretežno sunčano i toplije, samo ujutro i pre podne na jugu i istoku zemlje umereno do potpuno oblačno i suvo.

Najniža temperatura od -3 do 4 stepena, a najviša od 7 do 20 stepeni.

Kurir.rs