AKADEMICI SANU SE POSVAĐALI! Burno na predstavljanju kandidata za predsednika! OVO JE RAZLOG SUKOBA, neki čak NAPUŠTALI SALU!

Konferencija članova Srpske akademija nauka i umetnosti prošla je burno! Nakon što su na konferenciji predstavljeni kandidati za predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara došlo je do razmirica između akademika Časlava Ocića i odlazećeg predsednika SANU Vladimira Kostića. Pojedini akademici čak su i napustili salu Akademije!

Najpre su izaslanici pročitali biografije kandidata, dok su dva kandidata za predsednika (astronom Zoran Knežević i kompozitor Svetislav Božić) imala priliku i da iznesu svoju viziju i plan i program rada. Kandidat za potpredsednika SANU Slavenko Terzić zamolio je da sam predstavi svoju biografiju, međutim, on je to iskoristio da predstavi i svoj plan i program. Po završetku obraćanja Vladimir Kostić uputio je izvinjenje ostalim kandidatima jer je Terzić tokom obraćanja izneo svoj program, umesto samo biografije, kako je predviđeno za kandidate za ovu funkciju i sam sebe okrivio za tu grubu grešku.

foto: Nenad Kostić

Nakon što su predstavljeni kandidati za potpredsednika SANU akademici Miodrag Mateljević, Zoran Popović, Miodrag MArković i Slavenko Terzić, predstavljeni su i i kandidati za generalnog sekretara akademici Nebojša Lalić i Dušica Lečić Toševski.

Vladimir Kostić Ko god da pobedi dobro će se snaći Vladimir Kostić aktuelni predsednik SANU naveo je za Kurir da u Akademiji ima ljudi koji mogu da ga zamene. - Imate ljude koji imaju iskustva u rukovođenju, ljude koji imaju ime i prezime. Ko god da pobedi mislim da će se dobro snaći i da ću imati dobrog naslednika, ne sumnjam zaista. Svi koji su predloženi su zaista ljudi koji imaju ime i prezime - istakao je Kostić.

Za reč se javio akademik Vladmir Kanjuh koji je izneo predlog na koji način bi se trebalo izmeniti izborna procedura u SANU, odnosno način brojanja glasova. Vladmir Kostić rekao da je taj predlog legitiman, ali da je za to potrebno da se predlog preda Statutarnoj komisiji, "jer je način glasanja u SANU definisan Statutom."

- Mi čak nemamo ni vremena sada da to menjamo. Eventualno o tome može da se razgovara u maju mesecu - rekao je Kostić.

foto: Nenad Kostić

Potom se javio za reč i akademik Jovan Hadži-Đokić, on je upitao da li je protiv Statuta ako se glasovi broje u Svečanoj sali SANU.

- S obzirom na situaciju koja se događa i na sva pisanija u medijima, da ne bi sada neko ko je izgubio se tu ljutio, ovako bi sve bilo transparetno, demokratski ako bi se glasovi brojali javno. Da li će lokacija biti u Svečanoj sali SANU ili u sali predsednika, mislim da Statutarna komisija o tome mora da se izjasni - naveo je on.

Kostić se nakon toga upitao "Da li je moguće da smo dotle stigli?"

- To je procedura koja traje nekoliko desetina godina i niko se nije žalio. Možda predlagači imaju neki detalj iz svog iskustva, koje su to prevare bile i dogodile se, a da ih je predlagač svestan ili to predlagači predviđaju prevaru na predstojećim izborima. Da li ste svesni da stavljate pod sumnju nekog od aktuelnog rukovodstva SANU, da li sumnjate na Izbornu komisiju? - zapitao se Kostić.

Potom se okupljenim članovima SANU obratio i akademik Časlav Ocić koji je ponovo izneo optužbe na rukovodstvo SANU. Ocić je SANU optužio za cenzuru.

- Zaustavljen je rad dva odbora, za šta je utrošen taj novac koji je bio namenjen za rad tih odbora? Da neke stvari ne bi propale ja sam iz svog džepa plaćao.. Stopirano je štampanje akademijinog zbornika radova sa naučnog skupa o Kosovu i Metohiji. Rukopis je cenzurisan i ne izlazi u štampu - naveo je Ocić.

Tokom njegovog obraćanja nekoliko kolega je napustilo salu govoreći da ne mogu više da ga slušaju.

Kandidat Zoran Knežević Izbori su uvek neizvesni kada je tajno glasanje u pitanju Atronom Zoran Knežević, član Odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke i generalni sekretar SANU, jedan od kandidata za predsednika SANU rekao je za Kurir da su izbori uvek neizvesni kad je tajno glasanje u pitanju. Zoran Knežević foto: Nenad Kostić - Siguran sam da je i meni i mom protiv kandidatu stalo do Akademije i da u stvari, ko god dođe na čelo Akademije, učiniće sve što je u njegovoj moći da Akademiju vodi na pravi način. Bilo bi dobro da se i u narednom periodu aktivnosti u načinu vođenja Akademije u velikoj meri nastave. Tako da je okosnica mog programa zapravo nastavak aktivnosti koje su započete sa unapređenjem, proširenjem, intenziviranjem tamo gde je to realno moguće - naveo je Knežević i dodao da ima visoko uvažavanje za ono što je Kostić na čelu SANU učinio.

- Neke kolege kažu ne mogu da ga slušaju, ja slušam taj mobing već osam godina. Rečeno je mnogo toga, nema ni senku istine i to je činjenica, možemo tačku po tačku da diskutujemo. Tačno je, smenjen je sa dva obora i to zbog radikalne zlupotrebe položaja, vređanja ljudi, vređanja malenkosti koja sede ovde pred vama. Ne radi se o zabrani, radi se o sekundarnoj recenziniji gde su date određene zamerke i traženo je da se te zamerke poprave. Upozoreni smo da se u tom zborniku nalaze radovi mrtvih autora koji su već publikovani - odgovorio je Kostić na Ocićeve optužbe i dodao:

- Optužen sam da sam soroševac, a nemam nikakve veze sa Sorošem. kad nije Soroš onda su u pitanju neke druge službe...

Kandidat Svetislav Božić SANU da ostane nadstranačka institucija Kandidat za predsednika SANU kompozitor Svetislav Božić, redovni član Odeljenja umetnosti, tokom svog obraćanja istakao je da je SANU nadstranačka institucija i da takva treba i da ostane. Svetislav Božić foto: Nenad Kostić - Čelna ličnost SANU je u plemenitoj obavezi da se stara o dobrom balansu individualnog i kolektivnog principa i da pod svodovima najznačajnije sekularne institucije u državi Srbiji dominira mir i kreativna harmonija - istakao je Božić.

Kurir.rs/ Mina Branković

Bonus video:

01:12:22 CRVENI KARTON 25.06.2022. VLADIMIR KOSTIĆ