UGOJILA SI SE 4 KILA OD PROŠLE KONTROLE! Doktorka urla na trudnicu na hodniku, ona se kune da NIŠTA NE JEDE: Slušala cela bolnica!

Trudnice i porodilje u Srbiji sve češće prijavljuju nehumano postupanje prema ženama u ginekološko-akušerskim ustanovama u Srbiji.

Sada se na Tviteru pojavio tvit u kome je korisnica ove mreže objavila kako je doktorka "urlala" na trudnicu i to nasred hodnika u bolnici.

- Drugarica čeka pregled neki i kaže da se doktorka dere na trudnicu kako se ugojila 4 kila od prošle kontrole, a ova mupčena se kune da ne jede ništa. Zapalila bih ih, majke mi - napisala je devojka u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

- Uh, i jedan doktor nasred hodnika nagrdio jednu u devetom. A tad najviše dobiješ na težini, a beba najmanje - piše u prvom komentaru, dok je autorka dodala:

- Razumem ja rizike i da ne treba dodati 50 kila, ali da urlaš na mene, doviđenja.

Sudeći po komentarima mnogi su osudili postupak doktorke.

- Svakako postoji način i to da se kaže, a ne da se urla da to sluša cela bolnica. Meni od početka niko nije tražio da se merim, mom doktoru je to totalno nebitno ako je sve u redu - navodi se u jednom od komentara:

- Nikako da viče na trudnicu, to je neprihvatljivo! U slučaju gestacijskog dijabeta i ostalih rizika svakako nije dobro puno dobijati na kilaži, i zavisi takođe ako je na prošloj kontroli taj broj kilograma već bio preveliki, ali opet nikako da se dere!

Vrste nasilja u porodilištima Verbalno nasilje

Uključivanje indukcije

Bez hrane i vode

Porođaj bez anestezije

Kristelerov zahvat

Epiziotomija

Nasilno bušenje vodenjaka

Primena vakuuma

Netačni podaci u otpusnoj listi

Telesne povrede

Fizičko nasilje

Klistiranje i brijanje

Bolni i neprijatni pregledi

Nepoštovanje želje za načinom porođaja

Bez informacija o procedurama i zdravstvenom stanju

Drugo nečovečno i nehumano ponašanje

Takođe, mnoge žene su se bunile zbog čega na svakoj kontroli lekari mere kilažu trudnice.

- Meni se nikada nije desilo da se u nekoj ustanovi neko dere na mene, izgleda, stvarno, imam sreće (za sada) ali kada čitam iskustva pojedinih ljudi, ostanem zaprepašćena. Prvi put su me merili svakih mesec dana, drugi put nijednom - glasili su neki od komentara.

