SUMNJALA DA JE MUŽ VARA, A ONO ŠTO JE SAZNALA JE ŠOKIRALO: Šok priča jednog od prvih srpskih detektiva: SVAČEGA SAM SE NAGLEDAO

Uglješa Grgur je prvi srpski detektiv iz Novog Sada. Tokom svoje dugogodišnje profesionalne karijere bio je angažovan u mnogim slučajevima, pa čak i onim koji su mu na kraju izmamili osmeh. Još kao dete je maštao da se bavi ovim poslom, kada je gledao popularne serije u kojima su detektivi bili glavni junaci. Po struci je diplomirani pravnik i kako tvrdi, strast prema ovom poslu ga nikada nije popustila.

On otkriva kako izgleda radni dan jednog privatnog detektiva, šta je sve potrebno da bi se jedna osoba profesionalno bavila ovim zanimanjem, kao i o zanimljivim slučajevima u kojima je bio angažovan.

- Ja sam prvi srpski detektiv, jedini u Novom Sadu i Vojvodini. Privuklo me je da se bavim ovim poslom još kao dete kada sam sa 11,12 godina gledao serije o privatnim detektivima. Tada sam i sam dobio želju da se bavim poslom kao i junaci tih serija. Neverovatno, ali to mi se i ostvarilo, to me je držalo i nije me popuštalo nikada - priseća se Uglješa.

Kako kaže, za posao privatnog detektiva neophodno je ispuniti nekoliko kriterijuma. Uostalom, osoba koja se bavi ovim poslom mora da prođe i bezbednosnu proveru, a ono što je ključno jeste polaganje stručnog ispita i na kraju dobijanje licence.

- Poslom sam počeo da se bavim 1990. godine, kada su se u tadašnjoj državi stekli uslovi da se registruje agencija za privatne detektive, za pronalazak stvari i nestalih lica. 2013. godine je donet zakon o detektivskoj delatnosti u Republici Srbiji. Tada su propisani strogi uslovi za one koji žele da se bave poslom detektiva. Od uslova se traži najmanje visoka stručna sprema ili fakultet, takođe mora da se prođe celokupna bezbednosna provera - objašnjava Uglješa.

Dan privatnog detetktiva ne poznaje radno vreme, on pored toga što mora da bude spretan i sposoban da dođe do informacija u korist svojih klijenata, mora biti i stalno "na vezi".

- Radni dan privatnog detektiva u Srbiji je "non-stop" i on nema radno vreme. Ako jedan privatni detektiv želi profesionalno da se bavi svojim poslom, on stalno mora "biti na vezi". Moje radno vreme je konkretno od 16 časova popodne, a nekada traje i do uveče kasno. Ukoliko privatni detektiv proceni da treba da se vidi sa potencijalnim korisnikom usluga naćiće se u njegovoj kancelariji i tu će se dogovoriti oko posla. I ono što je važno jeste, da detektiv pre svake radnje, mora da sklopi ugovor o pružanju usluga i da mu taj korisnik usluga da ovlašćenja - tvrdi Uglješa Grgur.

On kaže da se sve svega i svačega naslušao i nagledao kao privatni detektiv, a bio je angažovan i u slučajevima koji su mu izmamili osmeh na lice.

- Bilo je stotine i stotine zanimljivih slučajeva. Desilo mi se da me zove majka koja je starija žena i koja je u godinama za sina koji ima četrdesetak godina. I ona želi da proveri da li snajka vara njenog sina koji se tek oženio sa njom. Bilo je i slučaja gde me je jedna žena zvala jer je sumnjala da je muž vara sa drugom ženom. Međutim, prema našim operativnim saznanjima mi dođemo do informacije da je on zapravo vara sa drugim muškarcem - priča kroz smeh Grgur.

Uglješa kaže da su devedeset posto njegovih klijenta - žene. One ga najčešće unajmljuju jer sumnjaju da ih muževi varaju, ali naravno na telefon mu se javljaju i muževi koji žele da saznaju više informacija o svojoj supruzi.

Kako dodaje, suština angažovanja privatnih detektiva je u tome da se otkrije da li je pričinjena šteta u bračnoj zajednici, budući da supružnici imaju zajedničku imovinu, a u slučaju neverstva jedan od partnera se oseća oštećenim.

- Suština je šteta koju jedan od bračnih partnera trpi. Kada su muškarac i žena u bračnoj zajednici, oni imaju svoju zajedničku imovinu i ako neko od njih dvoje ima ljubavnu vezu, onda taj supružnik troši novac na tu drugu osobu. Tako da se u situaciji neverstva, jedan bračni partner oseća oštećenim. Bilo je slučajeva gde su muževi svojim ljubavnicama kupovali stanove, džipove itd. - objašnjava Uglješa Grgur.

Kako kaže, svaki privatni detektiv ima svoje informatore iz svih sferi društvenog života. Na osnovu toga on dolazi do informacija i sam "sklapa kockice" u vezi određenog slučaja.

