NOVA NAJAVA RHMZ, STIŽE ZAHLAĐENJE! Upaljen METEO ALARM, pljuskovi sa grmljavinom prete ovim delovima Srbije! PADAĆE I SNEG

U Srbiji je danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kasnije posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i razvedravanje prvo na severu i zapadu zemlјe.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu, istoku i u planinskim predelima jak, severozapadni, a samo još ujutru na jugozapadu i jugu umeren južnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od osam do 11 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U Beogradu takođe povremeno sa kišom i plјuskovima, a prestanak padavina očekuje se kasnije posle podne i uveče.

Sledeće nedelje hladno sa čestim padavinama

"Sledeće nedelјe oblačno sa čestim padavinama i osetno hladnije, posebno u utorak i sredu, a slab jutarnji mraz očekuje se u drugoj polovini sedmice. Veća količina padavina biće u ponedelјak u drugom delu dana, kao i u utorak, kada se u planinskim predelima očekuje od 20 do 50 cm snežnog pokrivača. U ponedelјak vetrovito sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Više padavina očekuje se u drugom delu dana i to u južnim, istočnim i centralnim predelima, od 20 do 40 mm za 12 h, lokalno i više. Uveče i u toku noći kiša će preći u sneg i u nižim predelima. U utorak oblačno sa snegom u većini predela uz formiranje/ povećanje visine snežnog pokrivača", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

Zbog kiše i grmljavine, na celoj teritoriji Srbije, upaljen je žuti meteo alarm što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

(Kurir.rs)