OVO ODBIJA MLADE DA BUDU ANESTEZIOLOZI! Dr Janković otkrio zbog čega ih je sve manje: Suočeni ste sa dramatičnim sudbinama

Statistika kaže da je broj anesteziologa u Srbiji sve manji, a pogotovo kada je reč o državnim ustanovama.

Anesteziolog je neophodan gotovo pri svakoj operaciji ili većem zahvatu. Glavni razlog deficita u ovoj branši je upravo taj jer se mladi odlučuju da napuste granice Srbije.

Na koji način može da se poboljša situacija, ali i celokupno o temi anesteziologa pričao je gost jutarnjeg programa dr Radmilo Janković, anesteziolog.

Janković je napomenuo da je paradoskalno broj sve veći, pa je obrazložio zbog čega je došlo do manjka anesteziologa.

- Pre svega, zahtevi moderne medicine koji se postavljaju pred anesteziologa su drugačiji od onih koji su bili pre 20 godina, kada su anesteziolozi zaista bili anesteziolozi. Isključivo su se vodili vođenjem anestezije, odnosno popularnim uspavljivanjem. Doduše, to danas nije jedino zaduženje anesteziologa. To je postala prava pravcata perioperativna medicina, što se videlo tokom pandemije korone. Pola našeg posla je intezivna terapija i to je ujedno najteži i najzahtevniji deo, koji upravo odbija mlade da se bave ovim - započeo je Janković, pa nastavio:

- To je posao u kojem ste svakog dana suočeni sa dramatičnim ljudskim sudbinama i smrtnim ishodima. Smrtnost u jedinicama intezivne nege je jako visok. Svaki dan se suočavate sa neispunjenim očekivanjima rodbine. Na Zapadu se to naziva "burn out", dakle sindrom prekomernog izgaranja na poslu. Anesteziolog ne može tek tako da ode sa posla ranije, često ostajemo preko radnog vremena, a ima nas sve manje.

