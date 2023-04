SAOBRAĆAJCI ĆE VOZAČIMA GLEDATI KROZ PRSTE, I TO PO ZAKONU! Svi detalji novog zakona o kom BRUJI SRBIJA, evo koji su USLOVI

Saobraćajci bi uskoro mogli da opraštaju prekršaje vozačima, i to po zakonu! Naime, novi Zakon o bezbednosti saobraćaja, ukoliko bude usvojen, predviđaju mogućnost da saobraćajni policajci ne pišu kazne za lakše prekršaje poput neupaljenih svetala tokom dana, vožnje žutom trakom, manjih prekoračenja brzine.

Umesto toga, dobiće samo opomenu, ali pod određenim uslovima. Novi propisi kažu da će policajac moći umesto prekršajnog naloga da izda upozorenje vozaču koji u prethodne dve godine nije bio kažnjavan. Ovo upozorenje moglo bi da se izda samo jednom, a o tome bi se vodila evidencija.

Načelnik uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević ističe da će situacije kada policajac "progleda kroz prste" biti jasno definisane. Kako navodi, upozorenja koja će se izdavati umesto kazni odnosiće se mahom na deo prekršaja za koje je propisana fiksna novčana kazna od 3.000 i 5.000 dinara. U to spadaju istekle vozačke dozvole, vožnja danju bez upaljenih svetala, vožnja žutom trakom, nekorišćenje migavca, prekoračenje brzine van naselja do 20 km/h i u naselju do 10 km/h.

- Ukoliko predlog zakona bude usvojen, saobraćajac će u neposrednoj kontroli saobraćaja pod određenim uslovima moći da odustane od procesuiranja određenih prekršaja. Međutim, ovo ovlašćenje primenjivaće se samo za lakše prekršaje, kojima se ne ugrožava direktno bezbednost saobraćaja - objašnjava Lakićević.

Lični utisak

Da li će vozač biti kažnjen ili opomenut, odlučiće policajac na osnovu ličnog utiska. Kako navodi Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, postoje prekršaji za koje je propisana kazna u fiksnom iznosu, a koje saobraćajna policija neće opraštati. Radi se o nevezivanju pojasa i stanju umerene alkoholisanosti (od 0,31 do 0,5 promila alkohola u krvi), za koje je predviđena kazna od 10.000 dinara.

- U svakom slučaju, na saobraćajnom policajcu ostaje odluka da li ćete biti kažnjeni ili samo upozoreni, pa je zato bolje uzdržati se od ovih lakših prekršaja, čak i ako ispunjavate uslove da prođete bez kazne. Podzakonskim aktom će diskreciono postupanje policajca biti svedeno na minimum kako ne bi dolazilo do zloupotreba - kaže Okanović.

Vozite savesno

Okanović navodi da je pitanje dana kada će se novi propisi naći pred poslanicima u Skupštini Srbije, dok bi potpuno novi zakon iz ove oblasti trebalo očekivati do kraja godine. - Definitivno je da će biti "oprošteni" samo prekršaji koji ne utiču direktno na bezbednost saobraćaja. Svakako građani treba da imaju na umu da voze savesno i poštuju saobraćajna pravila - navodi Okanović.

Profesor Milan Vujanić kaže da veruje da će novi propisi uticati na to da vozači počnu što više da poštuju pravila vožnje i da će manje dolaziti do saobraćajnih nezgoda.

- Oni kojima policajac napiše opomenu moraju imati na umu i da se te opomene evidentiraju. To znači da naredni put, ukoliko prekrše neko od pravila za koje bude važila opomena, neće moći da računaju na izbegavanje kazne. Inače, institut opomene smo preuzeli iz svetske prakse i on je predviđen isključivo za vozače koji nemaju česte prekršaje. Takođe, izmene zakona donose novine i za vozače električnih trotineta, što je naročito važno - objašnjava profesor Vujanić.

Prekršaji za koje će moći da bude izrečena opomena:

Vožnja danju bez upaljenih kratkih svetala

Prekoračenje brzine van naselja do 20 km/h

Prekoračenje brzine u naselju do 10 km/h

Vožnja žutom trakom

Nekorišćenje pokazivača pravca

Nepropisno prestrojavanje

Nepropisno parkiranje

Istekla dozvola

Pregorela sijalica na faru

Prljave tablice

Bez naplate za manje prepravke

Među najavljenim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima našao se i predlog Agencije za bezbednost saobraćaja koji bi mogao da donese dodatnu uštedu vozačima. Naime, za manje prepravke na vozilima neće više biti potreban novi tehnički pregled, kao ni potvrda proizvođača, najavio je Branko Stamatović, direktor Agencije.

- Sagledali smo kompletnu situaciju i odlučili da predložimo zakonsku izmenu prema kojoj za manje prepravke u koje spadaju zatamnjivanje stakala, ugradnja kuke, ugradnja zaštitne kabine ili rama na traktoru, ali i ispitivanje vozila za koja nisu poznati ili su pogrešno upisani tehnički podaci u saobraćajnoj dozvoli neće više biti potrebna potvrda od proizvođača, kao ni tehnički pregled.

Jednostavno, takvim prepravkama se ne narušava bezbednost vozila i drugih učesnika u saobraćaju, tako da smo želeli da vozačima smanjimo troškove koji nisu neophodni - kaže Stamatović.

