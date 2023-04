METEOROLOG ČUBRILO OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Temperatura narednih dana ide i do 25 stepeni! Od ovog datuma moguće POGORŠANJE vremena

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu i najavio toplije vreme ali i novo pogoršanje vremena.

"U ponedeljak malo više sunca uz nešto više maksimume ali i dalje uz moguću pojavu prolazne kiše ili lokalnog pljuska, dok će dnevni maksimum biti u manjem porastu i trebao bi se kretati od +9 do +15 stepeni Celzijusa. Noćni minimumi će biti niski ali se zbog dosta oblaka pojava mraza u nizijma uglavnom ne očekuje ali će u predelima preko 700 metara nadmorske visine slab mraz i dalje biti moguć, posebno tamo gde noć bude pretežno vedra", objavio je Čubrilo na Fejsbuku.

Temperature u porastu

"Od utorka do četvrtka uveče pretežno sunčano i osetno toplije uz slab južni vetar i dnevne maksimume koji bi se trebali kretati od +12 do +21, a u četvrtak na istoku regiona ponegde i oko +25 stepeni Celzijusa. U četvrtak krajem dana se preko Alpa očekuje premeštanje hladnog fronta koji bi uslovio sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom i kao posledica toga u četvtrak krajem dana na zapadu regiona treba očekivati jače pogoršanje uz kišu i grmljavinske pljuskove", najavio je on.

Ponovo pogoršanje vremena

"U petak bi se to pogoršanje trebalo proširiti i na ostali deo regiona donoseći kišu i pljuskove dok bi u predelima preko 800 nadmorske visine moglo biti prolaznog snega. U petak maksimum od +7 nad severnim i središnjim delovima do oko +14 na krajnjem istoku regiona gde će hladan front stići krajem dana. Sa premeštanjem sekundrnog cikona i hladnog fronta vetar u okretanju na umeren do jak severozapadni.

U subotu promenljivo oblačno, svežije i uglavnom suvo, dok je u nedelju moguće novo pogoršanje uz kišu i sneg u višim planinama. Više padavina nad južnim i središnjim delovima regiona. Subota donosi maksimum od +8 do +14, a nedelja od +6 do +12 stepeni Celzijusa, što je i dalje malo ispod proseka", objavio je Čubrilo.

Nestabilno vreme

"Posle 18. aprila se računa na suvo ali toplo vreme uz prohladne noći i dnevne maksimume od +12 do +17 stepeni Celzijusa, što je negde oko ili malo ispod proseka za taj deo godine.

Dugoročan prognostički materijal daje signal da bi posle 19. aprila verovatmo usledilo novo pogoršanje vremena koja bi nas moglo pratiti i tokom poslednjih nedelju dana u mesecu ali o snazi tog mogućeg pogoršanja za sada nema dovoljno informacija", objasnio je meteorolog.

(Kurir.rs)