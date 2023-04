ĐACI IZ STARE PAZOVE TAKOĐE ZGROŽENI SMEŠTAJEM NA TARI: Jednom detetu navodno pozlilo! Evo ko JE ODGOVORAN! (FOTO)

Smeštajem u Dečjem odmaralištu Mitrovac na Tari zgroženi su i osnovci iz Stare Pazove, čiji su se roditelji obratili Kuriru i poslali nam nove fotografije nehigijenskih uslova u paviljonima za decu. Jedno dete u tom smeštaju je u nedelju navodno imalo mučnine i povraćalo je, što je otvorilo i pitanje ko je odgovoran za bezbednost i sigurnost dece na putovanju.

Nadležni objašnjavaju da, ukoliko učitelj, nastavnik ili profesor sam van škole organizuje putovanje za đake, kao što je to slučaj ovde, škola za to ne snosi nikakvu odgovornost.

- U subotu je dete krenulo na odmor na Tari, koji je bio organizovan preko nastavnika iz škole koju pohađa u Staroj Pazovi. Mi smo isplatili 260 evra za pet dana i to unapred turističkoj agenciji "Super kamp". Čim je dete stiglo tamo, poslalo je fotografije smeštaja. Deca su bila zgrožena, očekivala su mnogo više.

Kako je i bilo dogovoreno, dobili su višekrevetnu sobu, imaju kupatilo koje je, sudeći po fotografijama, u očajnom stanju. Slikali su i jedno "pojilo" koje se nalazi u kupatilu, a nisu znali da li služi za umivanje ili pranje nogu - tvrdi roditelj dodajući da su, kada su videli fotografije, hteli da premeste dete u drugi smeštaj na Tari, ali da to nije bilo moguće zato što su nastavnici tamo odgovorni za njih.

Naglašava i da su za taj iznos mogli da dobiju bolji smeštaj na ovoj planini, kao i da se nisu raspitivali ranije kako izgleda ovaj koji su dobili.

- Vodili smo se time da deca idu tamo da se druže i da budu zajedno. Ali platili smo i očekivali nešto drugo, nismo ni sanjali da neko decu u ovom veku može i da pomisli da odvede u onakvo ruglo. Sad se plašimo za zdravlje i bezbednost dece, jer nam se juče u razgovoru dete požalilo da je imalo mučnine i povraćanje, te i da joj je lekar pružio pomoć. Još ne znamo zbog čega su te mučnine, ali smo svakako kao roditelji zabrinuti.

Kuriru su se, kako smo juče pisali, najpre javili roditelji beogradskih osnovaca koji borave u istom odmaralištu na Tari. Zbog loših higijenskih uslova u paviljonu čije su nam slike poslali, i ovi roditelji su se uplašili da im deca tamo ne dobiju šugu ili da se ne otruju. Ovo putovanje je takođe bilo organizovano van škole, a organizatori su bili učitelji i nastavnici dece.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da se u ovom slučaju ne radi ni o rekreativnoj nastavi, niti o ekskurziji, te da dogovor napravljen između pojedinih nastavnika i roditelja nikako ne uključuje školu niti bilo koga iz Ministarstva prosvete.

Mitrovac na Tari Učiteljice se ne žale, rekonstrukcija u planu Iz odmarališta Mitrovac na Tari kažu za Kurir da učiteljice i pratioci sa kojima smo razgovarali nemaju zamerke na hranu i smeštaj, ali priznaju da je paviljonima potrebna obnova. Navode da od izgradnje odmarališta, 1979, nije urađena kompletna rekonstrukcija objekata, kao i da čekaju bolje vremenske prilike kako bi narednih dana nastavili sanaciju na oštećenju krova na paviljonu "Pahulja". - Kiša i sneg konstantno padaju poslednjih sedam dana i ogromne količine padavina su oštetile deo krova na paviljonu "Pahulja". Za kratko vreme u samom uglu na plafonu kupatila sobe 108 pojavila se vlaga i deo gleta je otpao. Naše ekipe se bave hitnom sanacijom nastale štete i uskoro će sve biti dovedeno u prvobitno stanje. Kapitalne rekonstrukcije je nemoguće raditi u ovim vremenskim uslovima, koji su nepredvidi na nadmorskoj visini od 1.080 m, ali nadam se da će uskoro početi lepše vreme i da ćemo moći da prionemo na posao - kažu iz odmarališta.

- To je standardno turističko putovanje. Uvek organizator putovanja, a u ovom slučaju je to turistička agencija, snosi odgovornost. Takođe, veliki deo odgovornosti je i na roditeljima koji treba da se raspitaju i da vide kakav je smeštaj, šta je sve uključeno u organizaciju... Nažalost, većina roditelja to ne uradi onako kako treba. Ukoliko oni zbog nekog putovanja ne budu zadovoljni, odnosno smatraju da program putovanja nije ispunjen, treba da se obrate turističkoj inspekciji - kaže Seničić i dodaje:

Šta podrazumeva nastava u prirodi očuvanje i unapređivanje zdravstvenog stanja učenika, pravilnog psihofizičkog i socijalnog razvoja

stvaranje osnova za usvajanje aktivnog, zdravog i kreativnog načina života i organizovanja i korišćenja slobodnog vremena

proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i iskustava o neposrednom prirodnom i društvenom okruženju

razvijanje ekološke svesti i podsticanje učenika na lični i kolektivni angažman u zaštiti prirode

socijalizacija učenika i sticanje iskustava u kolektivnom životu, uz razvijanje tolerancije i odgovornog odnosa prema sebi, drugima, okruženju i kulturnom nasleđu

razvijanje pozitivnih odnosa prema nacionalnim, kulturnim i estetskim vrednostima

razvijanje sposobnosti sagledavanja razvoja privrednih mogućnosti kraja, odnosno regiona koji se obilazi * Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi

- Lokalni turistički inspektor može da izađe na teren i utvrđuje činjenice. Pravi zapisnik koji dostavlja agenciji, ali agencija na osnovu tog izveštaja ne mora da vrati određeni deo novca roditeljima jer onda oni potražuju deo novca i od objekta. Takođe, načelno govoreći, roditelji mogu da se ujedine i, ako smatraju da su prevareni, da podnesu tužbu protiv agencije.

Šta podrazumeva dečje putovanje rekreativno zabavne aktivnosti sa animatorom ili bez njega

proslava rođendana

S obzirom na to da ova agencija nije član naše organizacije, kontaktirao sam s njima i rekli su da nemaju nijednu zvaničnu žalbu od roditelja ili dece.

Milorad Antić Škola da ispita kako nastavnici šuruju sa agencijama Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, smatra da nastavnici u dogovoru s roditeljima organizuju ovakvu vrstu dečjih putovanja isključivo zbog sopstvene dobiti. foto: Kurir TV - Nastavnici to rade na svoju ruku, ali sam ubeđen da i direktor zna sve to. Zato škola treba da ispita ko je i kada potpisivao ugovor sa agencijom, jer sigurno to nisu radili na ulici, već u školi. Svakako, i nastavnici i roditelji treba da snose odgovornost, dok s druge strane, kad škola raspisuje tender za đačka putovanja, formira se savet roditelja koji prihvata ponudu neke agencije, a ukoliko ne bude ispoštovan ugovor između škole i agencije, i direktor kao potpisnik ugovora snosi odgovornost - objašnjava Antić i dodaje: - Što se tiče putovanja u organizaciji nastavnika, ona su više zabavnog karaktera, dok su rekreativne nastave, odnosno nastave u prirodi vaspitno-obrazovnog karaktera i njihovo sprovođenje detaljno je propisano pravilnikom.

Tim "Super kampa" i za Kurir je poručio da nijednu žalbu roditelja, dece i nastavnika nisu dobili.

