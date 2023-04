SNAJA POSLEDNJA VIDELA ALEKSANDRA IZ GRDELICE: Htela da ga poveze, a onda je nestao POTRAGA I DALJE TRAJE

- Moj brat nestao je za Uskrs. Ima sina i ćerku koji su zabrinuti, kao i svi mi. Potraga traje već dva dana, a od njega ni traga ni glasa! Rekao je da ide da prošeta i kupi nešto, međutim, samo je nestao - priča brat od strica nestalog Aleksandra Jovanovića (50) iz Grdelice kod Leskovca za kojim se intenzivno traga već dva dana.

Kako kaže, brata je poslednji put video u nedelju.

- Živimo kuća do kuće. Došao je do mene, čestitao mi praznik i rekao da ide do prodavnice. Ništa čudno nisam primetio, sve je bilo u najboljem redu - priča sagovornik.

Ističe i da ga je njegova supruga videla, a zatim i htela da ga poveze.

- Slučajno ga je ugledala dok je bila u kolima. Pokušala je da stane, kako bi ga povezla, međutim, stvorila se velika gužva na mostu. U tom trenutku on joj se izgubio iz vidokruga. Pretpostavljamo da je on nju video. U roku od 10 minuta nije ga više bilo - priča zabrinuti brat.

Kako priča Aleksandrov brat od strica, njegova žena tada nije pomislila da se ništa čudno dešava, već da je sreo nekog poznanika sa kojim se zadržao.

Pregledane i sigurnosne kamere

- Kako je prolazilo vreme, nije ga bilo. Nikada se to do sada nije desilo. Aleksandar je porodičan, stabilan čovek. Nikada ne bi samo tako nestao, bez da se ikome javi. Vraćali smo i kamere, nije krenuo ni ka centru ni ka Železničkoj stanici. Pretražili smo sve, ali njega nema - dodaje neutešni brat.

Ukoliko neko prepozna osobu sa fotografije, neka se javi na sledeći broj telefona: 062-220031, ili na broj 192.

(Kurir.rs/Blic)