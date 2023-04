KAKO DOKAZATI OSVETNIČKU PORNOGRAFIJU! Advokat Nemanja Milošević tvrdi i da za takve slučajeve POSTOJI PRAVNO REŠENJE (VIDEO)

Osvetnička pornografija je fenomen koji se pojavio skorije, a podrazumeva objavljivanje polno eksplicitnih snimaka i fotografija bez pristanka osobe koja se na njima pojavljuje. Žrtve su uglavnom žene, čije snimke objavljuju bivši partneri. Iako je u mnogim zemljama osvetnička pornografija krivično delo, u Srbiji to nije slučaj.

Fenomen se brzo raširio internetom, pa postoje brojne grupe na društvenim mrežama koje se isključivo bave širenjem ovakvog sadržaja. U ovom trenutku, žrtve mogu jedino privatnom tužbom da potraže pravdu, što retko koja od njih čini zbog osećaja sramote, stida i straha.

Advokat Nemanja Milošević gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao prikupljanja dokaza.

- Dokazi su uglavnom lako prikupljivi jer imate materijal koji je objavljen javno odnosno na internetu. Mogu mu svi pristupiti vrlo lako. Međutim, ono što je problem pravno i procesno je ko je to objavio. Mi imamo informaciju da je slike posedovalo jedno lice, ali postavlja se pitanje da li je ono i objavilo. On je možda dao drugu ili je možda ona dala drugarici, pa je ta osoba prosledila dalje i taj neko trći je objavio. Mi tu možemo prepoznati solidarnu odgovornost. Ako ne znamo ko je objavio, možemo da tužimo više lica i onda solidarno da odgovaraju za takvu štetu koja je nastala. To spada u nematerijalnu štetu koja se ogleda u povredu časti, ugleda - rekao je advokat.

