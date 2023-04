KRIMINALCI U UČIONICAMA, NASILJE I KORUPCIJA TRESU ŠKOLSTVO: Ovako prosveti možemo da vratimo ugled i da opet bude temelj društva

Poseta osuđivanog kriminalca Kristijana Golubovića OŠ "Đura Jakšić" u Rakovici radi snimanja spota u učionici s grupom Crni Cerak samo je jedan u nizu primera koji ukazuju da srpsko školstvo srlja u propast, upozoravaju sagovornici Kurira!

Sve ovo šokiralo je javnost, roditelje, Ministarstvo prosvete, kao i same prosvetne radnike. Iako direktorka škole Tamara Jelić tvrdi da nije znala da će snimanju spota prisustvovati i Golubović, sagovornici Kurira ocenjuju da škola nije mesto za takav sadržaj. Golubović i grupa Crni Cerak nisu jedini koji su snimali spot u školi, to je učinila i Jelena Karleuša 2008. u Karlovačkoj gimnaziji, a potom i 2017. Di-džej Krmak u smederevskoj školi "Dimitrije Davidović", što je i tada dobilo osudu javnosti.

Sagovornici Kurira ukazuju da su kriminalci i estradne zvezde u školskim klupama jedan od simptoma erozije srpskog obrazovanja u kome se vršnjačko nasilje događa skoro svakodnevno, a đaci su nasilni i prema profesorima. Na drugoj strani, neke škole prikrivaju nasilje kako ne bi dospele na crne liste i izgubile ugled, a bolna tačka su i u poslednje vreme učestali slučajevi da nastavnici samoinicijativno organizuju ekskurzije kako bi niska primanja nadomestili zaradom od dnevnica koje su po učeniku oko 1.500 dinara za dan putovanja.

Istovremeno, znanje učenika je na niskom nivou, kriterijumi su opali, ocene se poklanjaju masovno. Imamo hiperinflaciju vukovaca, a na PISA testu smo ispod proseka. Erozija školstva nije nastala sada, ugled prosvete urušava se još od devedesetih godina - imali smo bombardovanje, štrajkove prosvetara, koronu... Sve to u paketu uticalo je na ovakvu sliku.

- Na sve ovo nabrojano, imamo još 1.000 problema. To nije jednostavno rešiti, a neophodno je da se stalno uvode reforme. Potrebno je da se ugledamo na Kinu, Singapur i Japan, koji imaju potpuno drugačiji odnos prema obrazovanju. Prelomna tačka koje je strahovito pogodila školski sistem je usmereno obrazovanje i to je unazadilo prosvetni sistem - ocenjuje za Kurir bivši direktor Matematičke gimnazije profesor Srđan Ognjanović, jedan od najuglednijih direktora u Srbiji.

Dodaje da su nekada kriterijumi bili ozbiljni, ali da je i politika poklanjanja ocena uticala na ovo stanje.

- Mislim da će za 10 godina svi biti vukovci. Mada i dalje mislim da je naša prosveta još uvek dosta solidna, za razliku od nekih drugih zapadnih zemalja kao što su Francuska, Nemačka i Švedska. Što se tiče ovog poslednjeg slučaja, svakako nije primereno da se spot snima u školi, možda i ta direktorka treba da da ostavku, to je zaista veliki prekršaj - kaže Ognjanović.

- Jedan od problema je i što smo deci dali ogromna prava, čak i da mnogo beže s časova. Nastavnika su sve više srozavali, a deci su dali slobodu. Roditelji uglavnom ne sarađuju sa školom , nego brane decu po svaku cenu. Škola se izmakla kontroli, srpska prosveta dotakla je dno, a direktori se ponašaju kao da su škole njihova privatna svojina. To što neki vode decu samoinicijativno na izlete je korupcija! - priča Antić i predlaže:

Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković navodi da je poslednji primer snimanja spota u školi skandalozna ilustracija srpske prosvete i obrazovanja.

- Škola više nije zanimljiva kao mesto za saznavanje novih sadržaja, već za snimanje različitih spotova s likovima koji ne bi smeli da budu blizu dece, a kamoli da se nalaze u školi. Nije prvi put, a bojim se ni poslednji da se na ovakav način škola tretira. To sve govori gde smo kao društvo, idoli dece više nisu poznati naučnici i sportisti, već osuđivani kriminalci - kaže Jankovićeva za Kurir.

Naglašava da deca nemaju poštovanje prema roditeljima, starijima, pa ni prema profesorima.

- Škola postaje ruglo! Danas je dostignuće poniziti nastavnika. U društvu koje propagira nasilje ovo nije čudno, nasilje ne gledamo samo u rijaliti programima, nasilje je na svakom nivou javnog i političkog života. Deca gledaju nas i tako se i ponašaju. Srljamo u propast, jer obrazovanje suštinski nikoga ne zanima. Kada obrazovani budu zarađivali više od neobrazovanih, onda ćemo moći nečemu da se nadamo - zaključila je ona.

Sociolog Zorica Mršević

Ponašanje roditelja narušava atmosferu u školi

Sociolog Zorica Mršević navodi da deca ponašanje nose iz kuće, kao i da je najveće zlo nasilje u kući:

- Roditelji često na svaki način hoće da proguraju svoje dete, posebno ako nema uljudno ponašanje, a obavezno su krivi svi, samo je njihovo dete dobro. Deca su slobodna da prete drugima, a roditelji su im saučesnici. Bahata deca ne poštuju starije, to sve potiče iz kuće. To što roditelji rade narušava školsku atmosferu. Opada nam nivo školovanja, sve vreme imamo jedan uticaj roditelja koji podržavaju nerad! Taj trend da su svi vukovci je jedna devalvacija svega, i kriterijuma i obrazovnog procesa. Volela bih da vidim školu bez nasilja, decu koja više uče i rade, a mnogo manje da postoji upliv roditelja u sve to.