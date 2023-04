BEOGRADSKI RODITELJI ZA EKSKURZIJU NA TARI PLATILI 22.000 DINARA, A DOBILI UFLEKANE ĆARŠAVE I PEŠKIRE: To nije ono najgore (FOTO)

Učenici Osnovne škole "Jovan Sterija Popović" sa Novog Beograda u subotu su otišli na trodnevnu ekskurziju sa smeštajem u hotelu "Beli bor" na Tari, gde su u pojedinim sobama zatekli uflekane peškire i posteljinu, prljave jorgane bez navlake, neočišćene stolove i fioke, tvrde roditelji koji su našem listu poslali i fotografije koje to dokumentuju.

Naime, redakciji Kurira su se javili zabrinuti roditelji čija su deca otputovala na đačko putovanje, za koje su iskeširali čak 22.000 dinara sa dva noćenja, odnosno tri dana.

foto: Privatna Arhiva

- Ekskurzije su ove godine papirene, a i ova nas je debelo koštala. Škola je insistirala na ovoj ponudi i turističkoj agenciji "Lui travel" preko koje su deca otišla. Mi smo se raspitivali kakav je to smeštaj na Tari, znali smo da je to vojna ustanova, da ima dve zvezdice, ali smo mislili da su sobe bar čiste s obzirom na to da tamo odsedaju i deca na ekskurzijama. Izgleda da smo se prevarili.

Ne samo što smo u šest rata isplatili 200 evra za dve noći, što mu dođe 100 evra za noć, kao da su u ekskluzivnom hotelu, nego su pojedina deca dobila prljave posteljine i peškire i sa nekim crvenim i narandžastim tačkama - priča nam jedna majka (ime i prezime poznato redakciji) i dodaje:

1 / 3 Foto: Privatna Arhiva

- Kada su u subotu deca stigla u sobe, poslala su nam fotografije i kažu da su mnoge sobe bile očišćene, ali da su neke bile užasno prljave. Deca su se tada sama angažovala da očiste jedan deo jer su bila zgrožena, a požalila su se i razrednim starešinama, koji su odmah reagovali i obavestili osoblje. Oni su kasnije došli i očistili, kako deca kažu, zbrda-zdola, ali to i dalje nije bilo dezinfikovano i sređeno kako treba, jer su to ipak deca.

Zbrinuta majka dodaje i da su, pored ovog smeštaja, u cenu ekskurzije ušli i izleti i obilasci van Tare.

- Deca obilaze i Višegrad, Mokru Goru, Gostilje, Perućac... Kada su stigli, bilo je đaka koji nisu zagledali svoje sobe i peškire, već su se odmah bacili na aktivnosti. Ipak, bilo je i onih koji su se bunili. Ne samo što je posteljina bila prljava već i tuš-kabina i WC šolja.

1 / 2 Foto: Privatna Arhiva

Kada su deca digla frku, čistačice su očistile, a razredni starešina nas je nakon svega obavestio u grupi na Vajberu. Ne znam kako je to smelo da se dogodi, to je skupo plaćeno, pa bar da bude čisto ako nije novo, jer nove stvari deci nisu najbitnije kad su na đačkom putovanju - ističe majka.

Lui travel Škola je zahtevala ovaj hotel Iz turističke agencije Lui travel rekli su za Kurir da niko od roditelja i škole nije uputio dopis agenciji. - Uprava škole je na putovanju sa đacima osmog razreda zajedno sa odeljenskim starešinama. Navedeni hotel je tražen od strane škole po tenderskoj specifikaciji i isti dat u ponudi, a ekskurzija protie u najboljem redu po planu i programu - poruili su iz agencije.

Majka kaže i da, sudeći po reakcijama roditelja, jedna grupa njih nije još uvek zainteresovana da se žali, dok će drugi to uraditi ove nedelje.

Škola i hotel Bez odgovora Povodom tvrdnji nezadovoljne majke Kurir je uputio pitanja OŠ "Jovan Sterija Popović" i hotelu "Beli bor", ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

- Što se mene tiče, ja sam se već požalila u grupi, a žaliću se i direktno školi. Ovo ne bi trebalo da se dešava, cene su previsoke, a smeštaj i higijena nisu odgovarajući. Kontaktiraću i s turističkom agencijom, jer su i oni odgovorni. Deca se vraćaju večeras i tek tada ćemo videti kako je bilo i da li je bilo još nekih problema - zaključuje roditelj.

Kurir.rs

Bonus video:

03:07 Turuizam i prevare