STIŽU GRMLJAVINSKE OLUJE I GRAD! RHMZ najavio nevreme i pad temperature: Evo šta nas sve čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti promenljivo i nestabilno vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne, uveče i tokom noći, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U zoni jačih pljuskova postojaće uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajnog sitnog grada ili sugradice. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama jak, južni i jugoistočni, koji će uveče i tokom noći na severu i zapadu biti u skretanju na umeren i jak severozapadni.

Jutarnja temperatura će se kretati od pet do 14 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, češćim posle podne, uveče i tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, tokom noći u skretanju na umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura će biti oko 13 stepeni, najviša dnevna oko 22 stepena.

RHMZ najavio pljuskove sa grmljavinom

U toku jutra i prepodneva promenlјivo oblačno, mestimično uz kratkotrajnu kišu ili plјusak sa grmlјavinom, a suvo vreme zadržaće se samo na jugu i jugozapadu zemlјe.

"Od ponedelјka do srede nestabilno u svim predelima, povremeno s kišom, plјuskovima i grmlјavinom. Danas će u zoni jačih plјuskova postojati uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne sugradice ili sitnog grada, a od sutra će biti i svežije uz umeren i jak severozapadni vetar", navodi se u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm na snazi je danas u celoj Srbiji zbog kiše i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak promenljivo oblačno sa povremenom kišom i malo sunčanih intervala. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C na severu do 20°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h od 9°C do 13°C.

U sredu svežije sa povremenom kišom koja odlazi na jugoistok, a na severu Srbije prestaje. U drugoj polovini iduće sedmice sve više sunčanih sati i porast temperature pred 1. maj.

