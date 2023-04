"OD MILION UBIJENIH, DANAS PRIZNAJU POLA" Ispovest žrtve logora smrti: Nakon što je otkrio tu informaciju, DB ga STRPALA U ZATVOR

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je juče venac na grobno polje „Topole” tokom posete najvećem stratištu srpskog naroda pri koncentracionom logoru Jasenovac u Donjoj Gradini gde je prema procenama ubijeno 366.000 ljudi.

Sa druge strane, na Centralnoj manifestaciji obeležavanja Dana Muzeja žrtava genocida i sećanja na žrtve holokausta i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu, po prvi put javnosti je predočen originalan spisak Diane Budisavljević sa imenima i svim podacima oko 5.800 srpske dece spasene iz ustaških logora Nezavisne Države Hrvatske.

Dušan Aleksić koji je preživeo logor Jasenovac i naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu, istoričar dr Nemanja Dević, razgovarali su u jutarnjem programu o ovim događajima zapečačenim u istoriji stradanja našeg naroda.

Dević je ispričao koliki je danas značaj spiska Diane Budisavljević.

- Mi nemamo nikakav ratni dokument koji je sačuvan iz ustaškog perioda. Nemamo neke podatke za koje sa pouzdanošću možemo da kažemo da je verodostojan, kao i za ovaj spisak. On je bio vrlo značajan jer je govorio o sudbini te dece. Ovo što se sad otkrilo - ne mogu da potvrdim njegovu autentičnost - posebno jer je direktor muzeja rekao da ne želi da govori o njegovom poreklu, ali ukoliko bi se ispostavilo da smo došli do tih autentičnih spiskova, mogli bismo da kažemo da on zasigurno menja sudbinu i mnogim ljudima koji su živi! Spiskovi su na volšeban način nestali tada, jer se znalo da je Diana Budisavljević vrlo precizno vodila evidenciju - kaže Dević.

"Samo sa šest godina, zajedno sa svojom porodicom i rodbinom završili ste u najvećem ustaškom logoru na ovim prostorima. Muzej je, uz podršku Vlade Republike Srbije, došao do broja artefakata i svedočanstva koji nadmašuje broj iz svih prethodnih godina zajedno.

Koliko bolna sečanja i koliko ponovo te rane otvara svaka ta cigla iz zidina Jasenovca, srbosjek, bodež, kama, kao i pisana svedočanstva o zverstvima počinjenim nad Srbima u NDH? " - pitala je voditeljka Dušana Aleksića.

- Nisam bio dete koje je odvela Budisavljevićka. Ona je učinila predivno delo, ali je Hrvatska doprinela mnogo da bi to bilo umanjeno i da bi Hrvatska bila što manje odgovorna. Ja vidim da se mnogo toga što se tada dešavalo ne slaže sa podacima koji se sada iznose. Milion ljudi je ubijeno, a tamo piše danas 500.000! Milan Duzemlić koji je bio tajni sekretar u Jasenovcu, je rekao da je video brojku od milion ljudi koji su ubijeni! Oni su ga strpali u logor, pa su ga izvukli njegovi, a kada je mislio da je mogao to da kaže javno, Državna Bezbednost Jugoslavije ga je ponovo zatvorila i tako je ta stvar zataškana - podelio je Aleksić.

On je iz sela, u kome je izvršen čuveni proboj, nakon čega je zajedno sa porodicom odveden u logor.

- Proboj se morao izvršiti jer je tamo stiglo 80.000 Srba koji su pobegli i došli u Kozaru iz raznih krajeva. Videlo se da Kozara ne može da izdrži, jer je ona imala oružje, ali ne i vojsku. Partizani su nastali kao njihova vojska koja se bori protiv okupatora, a najviše se pričalo da su njihovi najveći neprijatelji četnici.I to je pokazivalo da je njihov cilj bio da se unište Srbi i pravoslavlje i ta vojska je kasnije komuniste dovela na vlast - ispričao je Aleksić.

Zajedno sa sedmočlanom familijom zarobljen je i odveden u logor Jasenovac.

