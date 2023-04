"SEZONA LOVA NA SRBE JE OTVORENA, USTAŠTVO JE TREND" Šešelj nema dilemu: Donošenje zakona je samo forma, SVE ĆE OSTATI ISTO

U drugom pokušaju, uz protivljenje opozicije i vrlo žustru raspravu, Hrvatski sabor usvojio je na kraju izmene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira po skraćenom postupku koje, između ostalog, predviđaju drastično povećane kazni, od 700 do 4.000 evra, za isticanje fašističkih simbola, klicanja ustaškog pozdrava i širenje lažnih informacija.

Međutim, klicanja ustaškog pozdrava bila su i na samoj sednici Sabora kada je poslanik Miro Bulj izgovorio "Za dom spremni".

Na to je reagovao poslanik i predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac koji je rekao da je uzvikivanje ustaškog zločinačkog pozdrava teška uvreda i poziv na mržnju i nasilje. Miro Bulj je na kraju isključen sa sednice.

O ovim dešavanjima govorili su Aleksandar Šešelj i Miodrag Linta.

Sve je stvar forme, započinje razgovor Šešelj.

- To da će se doneti nekakav akt, je stvar forme, pa isto, gotovo svuda u Evropi, imate uzvikivanje "Slava Ukrajini" što je isto kao i "Za dom spremni" i to neće ništa promeniti. Sve će ostati kao i ranije. Srbi će biti progonjeni u Hrvatskoj, a Hrvati će negirati sve što se dešavalo. A to da li će i kada će se Hrvatska suočiti sa ustaškom prošlošću, mislim da su se oni u punoj meri već suočili sa time od dolaska Franje Tuđmana na vlast - ustaštvo je postala glavna stvar političke scene i političko-društvene scene u celosti - rekao je Šešelj objasnivši ovo kroz sledeće primere:

07:12 Hrvatski narod NEMA UNUTRAŠNJE SNAGE da kaže NE USTAŠTVU

- Imate kada hrvatska reprezentacija ostvari neki uspeh imate otvoreno divljanje i pozivanje na klanje i ubijanje Srba i to je nešto što se prilično unormalilo u Hrvatskoj. Imate državni vrh Hrvatske koja odaje počast Milanu Budaku poznatom po zločinima nad Srbima i oni to vide kao potpuno normalno. To je nešto što smo mogli da vidimo i kad počne predizborna kampanja, kada je otvoren lov na Srbe, diskriminacija, otvoreno proustaško divljanje i to se decenijama toleriše. Naš narod koji živi u Kninu i Vukovaru doživljava ovo kao svakodnevnicu. Ustaštvo je glavni narativ, a razlika je samo koliko se to eksponira u javnosti, kada predizborna kampanja počne - kazao je Šešelj.

Linta se slaže ističući temeljni mit Tuđmanove Hrvatske i to lažni mir o domovinskom ratu.

- Hrvatski sabor je doneo deklaraciju o koncenzusu o svim političkim ratovima i ona je temelj hrvatske države gde se kaže da su JNA - Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku i to je osnova i lažni mit o domovinskom ratu i tako se pristupa prema Srbiji, te time vodi neprijateljsku politiku prema Srbiji. Naravno, drugi temelj je ustaštvo. Ovo što je bilo juče u Saboru, to je sve forma, ako ste pažljivo slušali. Imamo tu licemerje i to kroz sledeće stvari: ustaški pozdrav "za dom spremni" može da se koristi u javnosti u kontekstu domovinskog rata i prilikom obeležavanja komemoracije vojske, ali ne sme se, tobož, koristiti ovako. Zamislite! Umesto da zabrane, to čak i nije prekršaj. Dakle, to ne znači ništa, dok se krivičnim zakonom ne zabrane sva ustaška obeležja! Da se zabrani negiranje koncentracionih logora smrti, logora smrti u Jasenovcu, Vukovaru, logora za decu u Sisku, da Hrvatska prestane da živi u svojoj ustaškoj prošlosti - rekao je Linta, naglasivši sledeće:

- Decu uče u porodicama u školama da je to normalno! Ključni temelji hrvatske države je Katolička crkva, koja se nikad nije ogradila od ustaških zločina. Oni nemaju unutrašnje snage u hravatskom narodu da stanu i kažu ne ustaštvu - dodao je, a Šešelj dopunio:

- Hrvatska je slobodna u svom ustaštvu i zapad to toleriše. Postoji opšti koncenzus u njihovom društvu. Ne kažem da su svi Hrvati ustaše, ali kada dođe do izbora, uvek se pokazuje da većinski jesu - rekao je Šešelj.

