PRODAJU ULJE ZA POVEĆANJE GRUDI, A NE KAŽU ŠTA SE KRIJE IZA TOGA! Lekari se oglasili zbog bizarnog trenda: JEDNO JE SIGURNO

Esencijalno ulje za navodno uvećanje grudi, to jest za dobijanje bujnog poprsja, čija prodaja se oglašava na internetu a za kojim posežu mnoge devojke, može da izazove jedino iritaciju na koži i alergiju, ali nikako neće povećati obim dojki, naglašavaju lekari za Kurir.

Na društvenim mrežama se masovno dele oglasi u kojima se bočica "čarobnog" preparata od 30 mililitara nudi po ceni od 700 do 900 dinara uz obećanje kupcima da će im rešiti problem i da više neće imati komplekse kad, recimo, prošetaju plažom u bikiniju.

Postoji određeni broj žena koje ne žele hirurško uvećanje grudi. Ako ste i vi jedna od njih, ne očajavajte, postoje kreme namenjene ovom problemu. Najpoznatiji način uticanja na oblik grudi su implantati, ipak postoje i drugi načini. Imate problem s malim grudima?! Nakon upotrebe ovog ulja za grudi vaše grudi postaju čvrste, pune i savršene. Može vam pomoći da efikasno oblikujete atraktivnu liniju grudi i povećava vaše grudi.

Način upotrebe: prvi korak - nakon čišćenja kože uzmite odgovarajuću količinu ovog proizvoda i nežno masirajte grudi, zatim masirajte grudi odozdo prema gore, i korak tri - nežno stimulišite grudi pritiskom i podizanjem - navodi se u jednoj od reklama!

Prim. dr Aleksandar Adamović, dermatovenerolog, kaže za Kurir da nikad dosad nije čuo da se na internetu i oglasima prodaju sredstva za povećanje grudi, te je ocenio da su ona čista glupost.

- Postoje žene koje su nezadovoljne svojim fizičkim izgledom i nekim delovima tela, te su one idealna meta onima koji žele lako da zarade tako što će baš toj grupi ponuditi nešto što će im, u ovom slučaju, promeniti izgled nabolje. Ta sredstva su odlično marketinški upakovana, ali njihova prodaja može da traje neko vreme, jer kako vreme prolazi, ljudi shvate da je reč o prevari - smatra dr Adamović i dodaje:

- Ne znam tačan sastav ovog preparata, ali od raznih sredstava te vrste osoba može prvobitno dobiti iritaciju na koži, to jest crvenilo, koja obično bude trenutno. Međutim, ako se preparat koristi više puta, može izazvati i alergijske reakcije ukoliko je koža preosetljiva na neku od komponenti preparata. I to takođe može biti individualno. Opet, i pored toga, ako će žene misliti da će mazanjem ovog preparata, koji sigurno nije proveren, dobiti veće grudi, treba da znaju da je to u domenu naučne fantastike.

Prof. dr Zorica Mršević Devojke misle da će velike grudi privući muškarce Sociolog prof. dr Zorica Mršević rekla je da su žene sklone kupovini raznih sredstava koja su u stvari marketinški trikovi jer veruju da će im ona pomoći da izgledaju bolje. foto: Kurir tv - Što se tiče velikih grudi, vode se onom pričom da se muškarcima više sviđaju velike grudi. Neke od njih smatraju da ukoliko imaju grudi u prvom planu, time sebi podižu rejting, ali i samopouzdanje. U današnje vreme bi to mogle da rade i zbog društvenih mreža i lajkova. Obično se mlade devojke opterećuju u pubertetu kad vide da je neka tinejdžerka naprednija od njih pa se pitaju da li će i njima jednom porasti grudi, ali očigledno ima i onih koje se i kasnije opterećuju time zarad nekog cilja.

I prim. dr Milan Colić, specijalista opšte hirurgije, ističe da je ovo marketinški trik koji služi samo da privuče naivne.

- Ovo je čista prevara s predumišljajem! Neko je to namerno napravio da bi prevario nekoga, ko treba da ga za to krivično goni. Ovo esencijalno ulje može biti jednako uspešno kao i ulje za lečenje klempavih ušiju. Nikakvih željenih efekata neće dati i sigurno neće povećati obim grudi. Ovakvi preparati se s vremena na vreme pojavljuju u ciklusima, pa je, na primer, pre desetak godina bila aktuelna krema za povećanje grudi, pa onda tretmani masaže, ali sve je to jedna velika prevara - zaključio je dr Colić.

