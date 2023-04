"UKOLIKO PRIPADATE OVIM KATEGORIJAMA OBRATITE PAŽNJU" Popović: Do SEPSE može doći bilo kada i BITNO JE da se ustanovi NA VREME

Prerani odlazak poznatog dizajnera Saše Vidića šokirao je i potresao mnoge, ali nas je, nakon nezvaničnih informacija o uzroku njegove smrti, da je umro zbog sepse, naveo na razmišljanje o ovom stanju.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Koliko znamo šta zapravo predstavlja sepsa i da li je istina ili mit da ova vrsta oboljenja vodi u sigurnu smrt?

Sve nedoumice razjasnio je u emisiji "Puls Srbije" doktor Jovan Popović, internista.

Pre svega, podsetio je šta je definicija sepse.

- Generalno, pojednostavio bih, sepsu u narodu zovemo trovanje krvi i to stanje može naglo da nastane i najčešće je kao posledica bakterijske infekcije, nakon operacije, ali i kao posledica neadekvatnog lečenja. Septično stanje je životno ugrožavajuće po srce, bubrege i nakon njihovog usporavanja dolazi do smrti. Ona nije u startu pogubna za organizam, međutim što kasnije dođe do ustanovljavanja sepse, to je teže da se ta osoba zadrži u životu - kaže i ističe da sve zavisi od uzroka sepse.

- Ako imate upaljenu žučnu kesu, i bolove u trbuhu, ili bilo kakvo stanje koje se pogoršavaa, bitno je da odete što pre kod lekara, jer su ovde sati u pitanju. Ako vam hirug kaže da vaša žučna kesa nema šta da traži u vašem organizmu, nego odmah da reagujete - upozorava Popović.

02:53 KAKO DA PREPOZNAMO DA IMAMO SEPSU?

Ako smo i prethodno imali loše stanje, rizik od sepse je povišen.

- Samu dijagnozu ne može da postavi niko od laika. Dovoljno je da imate anginu koja nije lečena, pa ta angina može da se razvije u septično stanje. Osnovni savet je da se ne lečite sami, tu je lekar koji će stručno da proceni šta je potrebno da uradimo - kaže Popović, koji ističe da su najizloženiji oni koji su i ranije imali problem.

- Osobe koje već imaju neke hronične bolesti, dijabetičari, stare osobe, srčani i moždani bolesnici... Osobe koje primaju lekove protiv odbacivanja stranih organa, osobe koje su imale transplantaciju, osobe koje su na dijalizi i još mnogima kojima posvećujemo posebnu pažnju - dodaje Popović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.