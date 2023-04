NOVA BURA ZBOG PRIJAVE OTMICE DETETA! Lubarda: Nije tačno da sam postupio suprotno propisima kada sam SINA ODVEO U ŠVAJCARSKU!

Nije tačno da sam postupio suprotno propisima Republike Srbije kada smo maloletno dete i ja prešli granicu i ušli u Švajcarsku, kaže za Kurir Mašan Lubarda, koga je supruga Jelena Abramović prijavila za otmicu zajedničkog sina jer ga je, kako tvrdi, bez pasoša i njenog pristanka odveo u Švajcarsku.

- Supruga, Jelena Abramović Lubarda, neistinitim i manipulativnim navodima je obmanula javnost, a vi ste ih objavili u vašim novinama. Isto tako, Jelena Abramović Lubarda je zloupotrebila srpsko pravosuđe i dobronamernost srpske države. Ističem da nije istina da se vodi postupak razvoda u Srbiji. Prema srpskim pozitivnim propisima, da bi se vodio postupak, potrebno je da se suprotnoj strani, to jest meni, dostavi tužba radi razvoda braka, koja mi do danas nije dostavljena. Čak i kad istu primim, imam zakonski rok od 30 dana da dam odgovor na tužbu - kaže on i dodaje:

- Supruga Jelena, ja i naše malolatno dete došli smo na odmor u decembru 2022. u Srbiju. Kupili smo povratne avionske karte za sve troje, za 9. 1. 2023. godine. Nijednog trenutka nije bilo nagoveštaja da Jelena želi s detetom da ostane u Srbiji, pa me je šokirala 6. 1. 2023. na Badnje veče, na dan najvećeg pravoslavnog praznika, kada me je obavestila da neće vratiti dete u Cirih, gde sve troje živimo.

Haška konvencija

- Odmah 9. 1. 2023. obratio sam se Ministarstvu pravde Švajcarske sa inicijativom da se pokrene postupak radi hitnog vraćanja deteta po Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece, a koju je ratifikovala Srbija. Fascinantno ekspeditivno Ministarstvo pravde Švajcarske dana 12. 1. 2023. poslalo je dopis Ministarstvu pravde Srbije, sa zahtevom za poštovanje međunarodne odluke i Haške konvencije, i da se hitno meritorno odluči u ovoj pravnoj stvari. Fascinantno švajcarsko pravosuđe u praksi ekspeditivno primenjuje propise i sud u Cirihu doneo je 30. 1. 2023. godine rešenje da se starateljstvo nad zajedničkim sinom dodeljuje meni samostalno, radi zaštite bračne zajednice - navodi Lubarda i dodaje:

- Jeleni Abramović Lubardi naloženo je da u roku od 30 dana vrati dete u porodičnu kuću u Cirihu. Navedeno rešenje kojim sam ja određen za staratelja moji advokati su uz podnesak dostavili sudu dana 2. 2. 2023. i sud je podnesak s nizom dokaza, kao i s rešenjem suda u Cirihu, dostavio lično, protivniku predlagača, Jeleni Abramović Lubardi, dana 9. 2. 2023., koja je potpisala povratnicu da je primila podnesak, što znači da je Jelena već tada primila rešenje kojim sam ja određen za staratelja našeg deteta i od tada joj teče rok od 30 dana da dete vrati. Bila je dužna da postupi po rešenju suda u Cirihu i da vrati dete do 11. 3. 2023. godine.

- U međuvremenu, supruga Jelena je uzela zakon u svoje ruke. Ističem da nije imala nikakvu sudsku odluku. Stalno je, mesecima, ponavljala da su joj advokati garantovali da će dobiti privremenu meru za sedam dana, što se nije desilo - rekao je on.

Pravo na oca

- Lišila je dete prava na oca i mene prava na sina. Sama je odredila da mogu da ga vidim na po dva-tri sata dnevno, i to ne ni svakog dana, jer je nekada sama određivala da ne vidim dete ni po četiri-pet dana, pa ukupno nisam video dete 18 dana. Odlučivala je kada ću i gde da vidim dete u uslovima koje je ona kontrolisala i, kada ga je dovela kod mene, čekala je ispred zgrade da bi me sprečila da sin prespava kod mene, da mu poželim laku noć kao i dobro jutro. Dete je bilo nesrećno i zapušteno - naveo je Lubarda.

