"INTIMA JE NEKAD BILA SVETINJA, A DANAS JE RAZVLAČE PO DRUŠTVENIM MREŽAMA" Eksperti objašnjavaju pozadinu ILEGALNOG SNIMANJA ŽENA

Nakon što su građane Srbije uznemirili skandalozni video-snimci iz operacione sale GAK "Narodni front" u kome je medicinska sestra, koja se na društvenim mrežama predstavljala kao instrumentarka Jellena, uživo prenosila porođaj carskim rezom i kačila snimke golih žena na operacionim stolovima pokrenula se rasprava na kojim sve mestima može neko neovlašćeno da nas snima bez našeg znanja.

Pojavu uznemirujućih snimaka komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Snežana Repac, psiholog i prof. dr Aleskandar Milošević, Urolog i seksolog.

foto: Kurir televizija

- Tehnologija ima i belu i crnu stranu. Klinici danas već sa 12 godina imaju pristup svemu. Mnogi pacijanti dolaze sa obziljnim seksualnim problemima i problemima u komunikaciji. Mislim da preterana javnost nije dobra. Prikazivanje tako nečega trebalo bi da bude kažnjivo - smatra Milošević.

Repić navodi da se uočava tendencija da se u objavljivanju uznemirujućih snimaka ide još dalje.

foto: Kurir televizija

- To je već toliko otišlo daleko i dovelo je do nečega što nije moglo ni da se nasluti na početku, kada se mislilo da je to neka zabava. Sada je to počelo da se odvija na taj način, da celokupna intima bude ovekovečena sa prizvucima bizarnog i skarednog, pri čemu se uviđa tendencija da se u tome ide još dalje - rekla je Repac i dodala:

- Razmišlja se u pravcu kako da se, ono što je bilo svetinja i što nije moglo da se dira, nekako ukrade i objavi zarad takmičenja u popularnosti na društvenim mrežama. To jako loše utiče na svakoga od nas. Moramo biti totalno oprezni i u strahu šta ćemo da kažemo, jer ne znamo u kome to čuči da će uzeti telefon i početi da snima.

Milošević je konstatovao da je erotiku potisnula pornografija:

- Plejboj je bio oličenje erotike što je normalna stvar, kada se nešto prikriva. Posle toga je pobedila pornografija koja stalno traži više i više i tu nema kraja. Oni stalno traže neke nove radnje da se uvode. Normalan život je potpuno drugačiji nego što prikazuje poronografija. Trebalo bi tu mogućnost cenzurisati. Prikazivati neko svoje ludilo na društvenim mrežama mislim da je krajnje pogrešno i za osobu koja to radi i za ljude koji to gledaju.

03:29 PORNOGRAFIJA MOŽE DOVESTI DO PORASTA UBISTAVA I SILOVANJA! Urolog upozorio na OPASNE posledice gledanja pornografskog programa

Pornografija dovodi do seksualnih poremećaja. Seksualnost se ceo život razvija i ne bi trebalo da bude ista kod adolescenata i kod osoba od 60 godina. Ljudi, međutim, ostaju na nivou pubertetlija i to može izazvati velike probleme. Moglo bi da dođe do porasta ubistva i silovanja

Repac kaže da se smimci sa seksualnim i nasilnim prozorima mogu praviti i objavljivati iz lične, ali i iz komercijalne potrebe:

- Ako je u pitanju seksualno video nasilje tu možemo da dovedemo u pitanje da li je to lična ili komercijalna potreba. Često bolesni ljudi upravo ulaze u komercijalizaciju takvih sadržaja.

