"PODRŽAVAJU NAS DRŽAVE KOJE IMAJU ISTE PROBLEME" Sagovornici Kurir TV: Prihvatili smo ZRNCE u vidu ZSO, sad hoće i to da nam uzmu

Priština je još početkom godine najavila članstvo u UNESKO-u, NATO-u, kao i u Savetu Evrope. Proteklih nekoliko dana Parlament Saveta Evrope je ubrzao proces ulaska takozvanog Kosova u ovu instituciju, što je izazvalo burne reakcije zbog kršenja statuta ovom odlukom.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je na sednici Saveta Bezbednosti Ujedinjenih nacija da se dijalog Beograda i Prištine nalazi u jednom vrlo složenom i politički važnom, a možda i odlučujućem momentu, kao i da izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Guteresa o radu Unmika na KIM delimično pokazuje da na terenu i dalje vlada atmosfera straha, neizvesnosti i pritisaka prema Srbima i drugim nealbanskim zajednicama.

Da li je realno očekivati da ćemo nakon 10 godina dočekati ispunjavanje Briselskog sporazuma?

Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Uroš Nikolić, politikolog gostovali su u jutarnjem programu i dali neke uvide o mogućnostima srpske diplomatije nakon ovih dešavanja.

Miletić je izričit kada kaže da nema politike ni partije, kada je reč o građanima Srbije, odnosno Srbima na prostorima Kosova i Metohije.

- Ako je uslov da uđemo u EU odricanje od Kosova i Metohije, onda neka se pokupe iz Srbije - rekao je Miletić koji smatra da je ova situacija ekstremno licemerna što se tiče EU.

- Kada vidimo ovo kako ginu oko Ukrajine, a šta rade ovde, to je jedan apsurd međunarodnog prava, i države koje nisu priznale Kosovo, a nisu ga priznale jer imaju isti problem u svojim državama! To je nešto što je dramatično urušilo međunarodnu zajednicu! Ne možete imati kredibilitet, znači kao da smo svi ludi i nerealni i ova šansa a koja je pružena ka EU, a sa druge strane je dobila prevare i laži, mislim da je to katastrofalna greška - rekao je Miletić.

Nikolić je podsetio na ogromne migracije Srba iz 1999. godine.

- Ništa ovo nije iznenađujuće od 1999. godine. Ono što je ostalo kao trn u oku to je Sever Kosova i Metohije i jug, gde imamo enklave i centralni deo Kosova i Metohije, Sirinićka Župa, Brezovica - oni vrše sve vrste pritisaka da isteraju Srbe odatle i to je farsa, sa aspekta našeg zakonodavstva i svi izbori od 2012. godine, su sporni.

- Mi smo to prihvatili kao neku vrstu pomirenja zarad nekih kompromisa, a nije bilo ništa spektakularno, sad je i loše po nas, mi smo to prihvatili kao zrnce organizovanosti Srba na Kosovu i to jedno zrnce koje treba da prihvate, oni nisu. I gde smo sada došli? - pita se Nikolić, upoređujući situaciju sa hrvatskom politikom, koja otvoreno propagira politiku mržnje prema Srbima, iako se ona temelji na etničkom čišćenju Srba.

- Polako nas teraju da se korak po korak odričemo od Kosova - rekao je Nikolić.

