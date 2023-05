"DECA GUBE EMPATIJU ZBOG OVE 2 STVARI!" Dr Rajović poslao bitnu poruku roditeljima: Promenite pristup i sigurno će biti REZULTATA

Trinaestogodišnji dečak, učenik Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, napravio je krvavi plan ubistva svojih školskih drugova i čuvara škole, koji je na kraju realizovan 3. maja, kada je dečak ubio osmoro ljudi i ranio njih šestoro.

Profesor dr Ranko Rajović, šef Katedre za neuronauke u vaspitanju i obrazovanju Pedagoškog fakulteta u Kopru i autor NTC programa, govorio je o ovom slučaju u jutarnjem programu Kurir televizije i upozorio na promene u mozgu dece koje se dešavaju usled okruženja u kome odrastaju.

- Mozak naše dece je promenjen i mi toga nismo ni svesni. Okruženje utiče 100% na razvoj svih sposobnosti deteta. Nije to kao što je bilo nekad kada je razvoj uticao 50% genetike i 50% okruženja. Genetika i potencijal su važni 100%, ali da naglasim genetika je samo potencijal. Okruženje je to koje utiče na razvoj deteta, na drušvene odnose, komunikaciju i zaključivanje. Šta se sada desilo? Roditelji su do pre 20 do 30 godina bili ti koji vide svoje dete. Da li je to dečija soba, park, igralište. Do desete godine se zna gde je dete - rekao je Rajović.

Profesor Rajović upozorio je na smanjenje empatije kod dece koja su izložena nasilju i neprimerenim sadržajima na internetu. Roditelji su nekada bili ti koji vide svoje dete, znali su gde je, dok danas, kada dete pustimo na internet, ne znamo gde je. Deca prave više naloga da bi se sakrila od roditelja i izložena su brojnim izopačenim sadržajima koji mogu da ugroze njihov mozak.

- Međutim, sada kada pustimo dete u internet, mi ne znamo gde je dete. To je kao da ga pustimo u minsko polje pa kako će proći. Možda na internetu ima 10 do 20 korisnih sadržaja kada sve saberemo, tu toliko ima izopačenih sadržaja. Deca prave 2 do 3 naloga da se sakriju od roditelja, istraživali smo. Tamo dožive svakakve vidove nasilja i vide sve što za njihov mozak nije podobno. Šta se onda dešava? Kada prima te informacije dečiji mozak, jedina način da se odbrani je da otupi i da smanji osećaj. Polako se gubi empatija. Nama stiže nova generacija koja ima smanjenu empatiju. Ne svi, ali kada imamo 2 do 10 odsto to je već puno. Onda kada dobijemo decu bez empatije to više nije dete. Kada pogledate ovog malog što je ušao u školu sa pištoljem, ušao je kao mašina bez ikakve empatije - rekao je Rajović.

Profesor Rajović je istakao da je internet opasan, a ne loš i da deca dobijaju previše informacija koje mozak ne može da obradi.

- Kada neko kaže internet je dobar. Čekajte, niko ne kaže da je loš nego je opasan. Nekad je dete primalo pre 20 do 30 godina jednu informaciju važnu i to obeleži taj dan. Onda se pojavio radio, pa televizija crno bela, pa u boji, pa satelitske antene, pa kablovski programi i onda internet koji je bio nekad na kompjuteru, a sada stiže i na mobilni telefon. Roditelji danas ne kritično daju detetu telefon. Sada dete nema 10 informacija važnih, već je to reka informacija. Mozak ne može da parira i onda dobijamo ovo što dobijamo i dete gubi empatiju - rekao je Rajović.

Rajović je naveo da je teško ispratiti šta deca rade na internetu, ali da možemo dosta toga da uradimo i popravimo u realnosti.

- Ovo se sve dešava jer deca imaju previše ljubavi. Imate grupu roditelja koja nisu previše zainteresovani za dete pa mu upale TV i daju mu telefon. Šta će mu to? Pa kao da se zabavi. Opet imate roditelje koji iz prevelike ljubavi sve rade detetu odnosno sve što poželi i tu dolazi do prezaštićivanja. To je još jedan faktor. Dete ne sme da pada, da zaplače, da se penje na drvo da se ne povredi. Šta smo mi to uradili? Detetu dajemo mekanu hranu da se ne zadavi. Mi radimo toliko pogrešnih stvari i onda to dete koje je previše zaštićeno krene u školu. Neko ga popreko pogleda i odma ide roditelj u školu - rekao je Rajović i dodao:

05:19 DECA GUBE EMPATIJU ZBOG OVE 2 STVARI! Dr. Rajović poslao bitnu poruku roditeljima: Promenite pristup ovako i biće REZULTATA

- Učitelj koji vidi da možda sa detetom nešto nije uredu u okviru grupe i treba da pomogne roditeljima u tome, on to ne može. Jer su roditelji napravili da učitelji gube autoritet. Idu u školu i svađaju se sa učiteljima i dete to vidi. Ili idu u školu i svađaju se sa učiteljima da dete dobije 5, a dete zna za 4. Dete vidi dobilo je 5 na silu, još i roditelji vrše pritisak na dete da ima petice. Vode dete na hiljadu aktivnosti. Dete onda nema vremena za sebe. Posao deteta je da se igra. Najjednostavnija poruka je da se deca igraju u parku ili na igralištu i da dobijemo socijalizaciju, a ne da kažemo "ovo su moderna vremena i ne možete metodu od pre 20 godina da primenjujete".

Imaju li ubistva veze sa sektama? Slađan Mijaljević, stručnjak za sekte, je u svom gostovanju u jutarnjem programu otkrio da li iza ova dva masovna ubistva koja su se desila proteklih dana stoji nekakva sekta. - Što se tiče masakra iz Mladenovca i informacijama koje je policija objavila tu postoji određena ideološka podloga. Za sektašku još nemamo neku podlogu, ali ideološka podloga da preko one majce. Što se tiče dečka(13) koji je počinio masakr u školi trenutno nemamo nikakve sektaške podloge - rekao je Mijaljević i dodao: foto: Kurir televizija - Kod masočvnih ubistava u sektama nigde nemate da je neko dete počinilo masovno ubistvo. To obično rade ljudi koji su u vrhu sektnih organizacija i to rade iz određenih razloga. Bilo je stvarno stravičnih masovnih ubistava, od nekoliko desetina do nekoliko hiljada ljudi.

