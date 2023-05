DA LI JE OVO REALNO: Srpkinja u Nemačkoj očešala autom drveće prilikom nesreće, NAPLATILI JOJ SVAKI CENTIMETAR! FOTO

Jedna žena iz Srbije koja živi u Nemačkoj, na svom TikTok profilu redovnoobjavljuje snimke o životu u ovoj zemlji i objašnjava kako sve funkcioniše tamo, razlike u cenama tamo i ovde i kako se tamo zapravo živi.

Ona je na svom profilu nedavno okačila snimak gde objašnjava da je dobila kaznu posle nesreće, od 690 evra koju mora da plati. Kako je navela kazna od 690 evra joj je stigla posle saobraćajne nesreće prilikom koje je automobilom ogulila drveće.

Tačno dobijete koliko centimetara, koje drvo i evo slike u boji", rekla je ona. Kako može da se vidi na snimku, ona je dobila kaznu za svako oštećenje drveta ponaosob.

Za oštećenje bukve od 30 cm dobila je kaznu od 150 evra. Pošto je oštetila još jednu bukvu, ali je ogrebotina na drvetu bila 10 cm, to ju je koštalo 80 evra. Za dva oštećenja omorike od po 20 cm je dobila kaznu od 200 evra i za oštećenje javora od 20 cm je dobila kaznu od 150 evra. Dodatno su joj naplatiti i to što su nakon nesreće morali to da očiste, a to je koštalo 40 evra.

Takođe, porez na to je bio 66 evra, i kada se sve sabere žena je dobila kaznu od 686 evra.

Ljudi su u komentarima bili šokirani cifrom koju je žena morala da plati. "Je l' ovo realno", "Ja sam platio tako 800 evra za kamen. Švabska posla", "O moj bože", "Pa ja se za te pare grejem celu zimu", U Nemačkoj bolje čoveka onda da udariš nego drvo", bili su samo neki od komentara.

