"SRPSKA I ROMSKA DECA SU ISTOM ŽICOM VEZIVANA I ODVOĐENA U LOGORE" Tasić: I sama sam bila žrtva, potrebno je učiti decu EMPATIJI

Da li su tragedije koje su tugom zapečatile početak maja, 2023. godine, opomena i putokaz da, na vreme, kao društvo, ispravimo greške koje su do toga dovele?

Gost emisije Puls Srbije Nataša Tasić, operska pevačica i narodna poslanica, razgovarala je sa voditeljima Anastasijom Čanović o diskriminaciji manjina.

Ovoga puta, reč je o situaciji u osnovnoj školi "Petar Petrović Njegoš" u Vrbasu gde su učenici 8. razreda drugovi iz odeljenja, zbog romskog porekla drugarice, poklonili parče žice uz reči "Tvoji svakako skupljaju bakar, pa da doprinesemo".

Drug koji je određen da sa ovom devojčicom ide kao par na proslavu mature odbio je da joj bude pratilac. Nakon što je slučaj dospeo u javnost, oglasila se i direktorka škole Slavica Gvozdenović i u saopštenju istakla da je problem rešen odmah čim je primećen, te da će devojčica na maturu, po želji njene majke, ići sa razrednim starešinom.

Sve potiče od porodice, komentariše ove navode Tasić.

- Ja sam to videla na Fejsbuku i nisam mogla da verujem da se to dešava u 21. veku! Deca su ogledalo svojih roditelja. Sve potiče iz porodice. Za vreme Prvog i Drugog svetskog rata i tokom Balkanskih ratova, Romi su stradali za slobodu ove zemlje i u žicama su odvođeni u logore u Gradiškoj u Jasenovcu, Niški logor, Staro Sajmište... Posle svega što se desilo Srbiji u poslednjih 100 godina da se i dalje na ovakav način deca ponašaju - kaže Tasić.

Deca su surova, kada je reč o diskriminaciji.

- Treba razgovarati sa decom i treba puno raditi sa njima. Pronaći model po kome će se probuditi empatija. Mi smo društvo koje ne zatvara oči pred nepravdom, ali treba razgovarati. Reći im da su, nekada davno, i srpska i romska deca, vezivana istom tom žicom i ubijana na isti brutalan način. Reći im da je nemoguće živeti bez podrške jedni drugima. Ako mi ne pričamo njima o svemu ovome doći će do tragedije - upozorava Tasić.

Ona želi da obiđe to odeljenje i da da svoj doprinos u ovoj situaciji.

- Škola je postupila po pravilima. Oni su angažovali timove, koji su radili sa decom. Roditelji su pre par meseci upisali i drugo dete u ovu školu, ali ovaj incident je povredio sve nas. Ova devojčica jednog dana treba da upiše srednju školu i fakultet. Svi zajedno treba da žive i da pronađu empatiju i da uče da je drugarstvo od škole pa do kraja - rekla je Tasić.

Na pitanje voditeljke kako je devojčica sada, Tasić odgovara.

"Devojčica je srećna, jer je čula da Seka Aleksić dolazi" .

- Seko, hvala ti! Želela bih da dodam da je ona srećna jer je videla da nije sama. Znam kako je biti diskriminisan. Mnogo puta sam i ja bila, i to je jako teško, teško je preći preko toga, a zadržati osmeh na licu, kad ti duša plače. Često su mi govorili da ne zaslužujem da budem tu, da ću "izroditi 50 dece", da ću "završiti ispod Gazele" i možda zato i imam, i osećam potrebu da pomognem, ne samo deci koju diskriminišu, već i deci koja to rade, jer im niko nije rekao da to ne valja, to ne sme da se dešava! Možda su i oni sami žrtve neke torture, niko ne poklanja bakarnu žicu nekome tek tako! - rekla je Tasić.

