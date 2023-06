"NEMOJTE DA VAS OBLACI ZAVARAJU, RIZIK JE OGROMAN" Meteorolog upozorio na opasnost s neba i najavio DATUM PRESTANKA PADAVINA

Na području Srbije prethodnih dana pale su velike količine kiše. U nedelju i ponedeljak, obilne padavine bile su na jugu Banata i ostalim delovima Srbije, osim Vojvodine.

Na potezu oko Ćuprije, Jagodine i Despotovca palo je i više od 150 mm kiše, što je količina padavina koja u proseku padne za dva meseca. Izlile su se male reke i potoci, naričito u slivu Velike i Zapadne Morave.

Ivan Ristić, meteorolog, pojasnio je šta se dešava u Srbiji i šta možemo očekivati od vremena u narednom periodu.

foto: Kurir tv

On najvaljuje kiše do kraja sledeće nedelje i upozorava građane da očiste odvode, kao i korita reke.

- Ove godine je drugačije vreme. Pod uticajem azovskog ciklona smo. Tek sledeće nedelje se spajamo sa Afrikom. Pred nama je još jedna epizoda obilne kiše, koja će trajati sve do kraja nedelje. Treba upozoriti građane da očiste korita, reke i odvode - rekao je RIstić i pojasnio:

- Ovih 150mm vode je granica za pravu poplavu.

Najavio je kada stiže letnje vreme i podelio lepe vesti.

- Od ponedeljka stiže sunce. Stiže afrički anticiklon, prvi put ovog proleća, ovog leta. U sredu, za nedelju dana u ovo isto vreme imaćemo 30 stepeni celzijusa. Pošto je bilo dosta padavina, biće dosta vlage, biće sparno vreme. I dalje će se nastaviti trend promenljivog vremena tokom leta. Stalno ćemo biti pod uticajem azovskih ciklona, i anticiklona koji donose porast temperatura i sunce. Kada nestane oblaka, sunce će baš jako peći i UV zračenje miće na maksimalnih 10. Već se oseća da je jako i ne treba se izlagati suncu bez zaštite - upozorio je Ristić

U trećoj dekadi jula Ristić je najavio najjači udar otopljenja.

- Krajem jula, biće tropske temperature, 35 do 40 stepeni celzijusa. I druga dekada avgusta takođe, a kako počne leto vreme će biti potpuno drugačije na moru. Tamo ne stižu kiše, more je već toplo. Jadransko more je već toplo u proseku 23,24 stepeni. Kada dođe afrički anticiklon, more će biti baš toplo, tamo je potpuno drugi tip klime - rekao je Ristić.

07:35 METEOROLOG OTKRIO DAN KADA STIŽE LETO I UPOZORIO: Opasnost se krije iza oblaka, tokom sledeće nedelje ne zaboravite na OVO (video)

Osvrnuo se na zemljotres koji je potresao Paraćin.

- U proleće su aktivniji zemljotresi. U Paraćinu je bio jačine 4,5 rihtera. Postoji mogućnost da u centralnoj Srbiji bude zemljotresa do pet rihtera, ali kako ulazimo u leto, sve su manje šanse. Ne možemo u potpunosti da se opustimo. Centralna Srbija i Kopaonik su regije koje su podložne zemljotresima - ispričao je Ristić.

Još jednom je podsetio građane Srbije da obrate pažnju kada krene toplije vreme na visok stepen UV zračenja, koji preti čak i kroz oblake.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.